¡Se acabó la espera! Federación de Honduras confirma fecha en la que el FVS entra a Liga Nacional: "Viene a hacer más justicia"

<b>O sea que no es en los cinco partidos de la jornada 14 que estará el FVS. ¿Cómo será ese tema?</b><br /><br />En la primera experiencia, que será el próximo 22 de marzo, muy probablemente no sea en los cinco estadios porque recuerde que es la primera, pero esa es una determinación que va a tomar la Liga Nacional y que la hará de conocimiento público en los próximos días. Probablemente comiencen con un partido que no sea tan complicado, recuerde que esto es nuevo, todos estamos aprendiendo, pero va a ser una determinación de la Liga Nacional si decide hacerle con un solo partido o en dos, tres o en los cinco. Yo creo que la Liga va a ir poco a poco también, con prudencia, como lo han hecho con esto. Lo importante, realmente, es que el 22 de marzo el FVS será una realidad en Honduras.<b>Ese es el último proceso, entiendo, en la capacitación para cuerpos técnicos. ¿Cuánto durará la capacitación?</b><br /><br />A diferencia de los cuerpos arbitrales, que tienen que tomar decisiones en el terreno de juego en milisegundos, en el caso de los entrenadores y capitanes, la capacitación es sobre cómo solicitar las oportunidades, las cuatro que le da el FVS por partido, cómo interactuar con los árbitros y cuándo lo pueden solicitar. Esa capacitación se puede dar en línea y, efectivamente, se va a dar en línea por parte de FIFA el día de mañana y solamente tiene una duración de dos horas, porque lo importante es que ellos sepan cómo solicitarlo, en qué ocasiones y qué es lo que ocurre.<br /><br />A diferencia de los árbitros, que tienen que ir a una pantalla, comunicarse con el técnico que está en España, etcétera. Así que esto es más sencillo y va a ser mucho más rápido. Dos horas, mañana, de nueve de la mañana a las once. La Liga está convocando ya a todos los cuerpos técnicos y a los capitanes. Esperemos que estén todos, es una asistencia obligatoria, porque esto es importante para todos, pero ese es el último paso para que ya comencemos con el FVS.<b>Hay un tema que me gustaría despejarlo también.¿De cuánto más o menos es la inversión por partido o por temporada?</b><br /><br />Honduras fue incluido en el selecto grupo de 16 países del programa piloto de FIFA para ser parte del FVS, un logro del presidente Jorge Salomón. Pero el costo es un esfuerzo que hará la Liga Nacional, porque es un procedimiento que no es barato. Ellos contrataron directamente a la empresa que les va a proporcionar el servicio, que es Quality, una empresa española de la más prestigiosa en este tema, y eso lo está manejando la Liga Nacional.<br /><br />Ese es un esfuerzo que está haciendo la Liga Nacional para pagar honorarios, que por supuesto entiendo que también la Liga pues se lo trasladará a los clubes con temas de taquillas, etcétera. No conozco el dato, eso lo ha manejado la Liga Nacional con mucha discreción, pero sí le puedo decir que no es un sistema barato y eso es algo que la Liga Nacional le va a poder dar una mejor respuesta. Nosotros no estamos financiando el proyecto económicamente más que con toda la gestión, haber conseguido todo esto, y ya la Liga se va a encargar de hacer los pagos porque ellos fueron los que contrataron directamente a la empresa Quality.