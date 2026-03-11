Tabla de posiciones de Liga Nacional: Motagua ganó y Real España goleó; Olimpia el más perjudicado, ¿Y Marathón?

La primera vuelta del Clausura 2026 llega a su fin, y los equipos más regulares hasta el momento han sido <b>Motagua </b>y<b> Real España</b>, quienes se ubican en la cima de la clasificación y muestran un rendimiento sólido que los convierte en los principales candidatos a pelear por el título en la primera división del fútbol hondureño.En los juegos realizados este miércoles, el <b>Motagua</b> se consolidó como superlíder del Clausura 2026 al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-goles-upnfm-resumen-video-clausura-2026-OE29699340" target="_blank">derrotar 2-0 a los Lobos de la UPNFM,</a></b> en un encuentro disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.Los mediocampistas <b>Alejandro Reyes</b> y el argentino<b> Rodrigo “Droopy” Gómez </b>fueron los autores de los goles que dieron el triunfo a los azules. Con esta victoria, las Águilas continúan volando en lo más alto de la tabla, sumando 22 puntos y enviando un mensaje claro al resto de competidores: el líder tiene nombre y viste de azul profundo.