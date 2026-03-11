Tabla de posiciones de Liga Nacional: Motagua ganó y Real España goleó; Olimpia el más perjudicado, ¿Y Marathón?

Los mediocampistas Alejandro Reyes y el argentino Rodrigo “Droopy” Gómez fueron los autores de los goles que dieron el triunfo a los azules. Con esta victoria, las Águilas continúan volando en lo más alto de la tabla, sumando 22 puntos y enviando un mensaje claro al resto de competidores: el líder tiene nombre y viste de azul profundo.

En los juegos realizados este miércoles, el Motagua se consolidó como superlíder del Clausura 2026 al derrotar 2-0 a los Lobos de la UPNFM, en un encuentro disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

La primera vuelta del Clausura 2026 llega a su fin, y los equipos más regulares hasta el momento han sido Motagua y Real España , quienes se ubican en la cima de la clasificación y muestran un rendimiento sólido que los convierte en los principales candidatos a pelear por el título en la primera división del fútbol hondureño.

Otro equipo que se perfila para pelear por el campeonato es el Real España, que arrolló al Victoria en el estadio Morazán con un marcador de 4-1. Jack Jean-Baptiste, Devron García y su goleador Eddie Hernández con un doblete se hicieron presentes en el marcador para el triunfo de los aurinegros, mientras que Devron marcó en propia puerta para los “jaibas bravas”.

Los “catedráticos” han sabido mantener un equilibrio entre defensa y ataque, logrando victorias importantes que les permiten cerrar la primera mitad del torneo con confianza y motivación para seguir siendo protagonistas en la segunda vuelta.

Real España también cuenta con 22 puntos, misma cantidad que Motagua, pero los capitalinos lideran por mejor diferencia de goles.

En la lucha por no descender, la situación se mantiene complicada: el CD Choloma se hunde en el fondo con 18 unidades, mientras que Victoria ocupa la penúltima posición con 24 puntos, dejando una diferencia de seis unidades entre ambos equipos.

Cabe señalar que la primera vuelta del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se cerrará este jueves 12 de marzo con el duelo entre Platense y Olimpia, que se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula a partir de las 7:30 PM.

Los merengues en la clasificación son sextos con 12 puntos, por lo que los dirigidos por Eduardo Espinel están obligados a ganar para no seguir lejos de la punta.