Jeaustin Campos se rinde ante Eddie, revela cuándo regresarían los lesionados y el mensaje a sus críticos: "Algunos no me creían"

<b>Profe, quisiera consultarle por el análisis que hace del partido y también las valoraciones, el balance de lo que ha sido esta primera vuelta para ustedes</b>Darle gracias a Dios por haber finalizado esta primera vuelta con buenas expectativas, y bueno, siento que el equipo ha madurado muchísimo en su fútbol, lo han ido repitiendo partido tras partido y ojalá lo sigan repitiendo hasta el final, como se lo dije a los muchachos, felicitarlos por el esfuerzo, están corriendo, están siendo intensos, están recuperando la pelota y también están jugando, pues siempre la idea de jugar bien, está más cerca de ganar, y eso es lo que intentamos hacer, algunas veces se puede, otras no, pero igual siempre la idea de ganar esta primera vuelta.