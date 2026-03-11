Jeaustin Campos se rinde ante Eddie, revela cuándo regresarían los lesionados y el mensaje a sus críticos: "Algunos no me creían"

Tras la contundente victoria 4-1 del Real España sobre el Victoria en la Liga Nacional de Honduras, el técnico aurinegro Jeaustin Campos compareció en conferencia de prensa donde analizó el rendimiento de su equipo tras cerrar la primera vuelta invicto. El estratega se refirió a la presión que implica mantener esa racha, actualizó el panorama sobre el regreso de varios jugadores lesionados, destacó la oportunidad que están teniendo los jóvenes del plantel y también elogió el gran momento goleador de Eddie Hernández, quien sigue liderando el ataque aurinegro en el torneo.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

Profe, quisiera consultarle por el análisis que hace del partido y también las valoraciones, el balance de lo que ha sido esta primera vuelta para ustedes Darle gracias a Dios por haber finalizado esta primera vuelta con buenas expectativas, y bueno, siento que el equipo ha madurado muchísimo en su fútbol, lo han ido repitiendo partido tras partido y ojalá lo sigan repitiendo hasta el final, como se lo dije a los muchachos, felicitarlos por el esfuerzo, están corriendo, están siendo intensos, están recuperando la pelota y también están jugando, pues siempre la idea de jugar bien, está más cerca de ganar, y eso es lo que intentamos hacer, algunas veces se puede, otras no, pero igual siempre la idea de ganar esta primera vuelta.

Y la idea de estar en esta primera vuelta con esos números Más que los estadísticos, sí, me quedo con el fútbol, con la manera en que jugamos, dentro de los empates que tuvimos, que fueron cuatro, tuvimos mal sabor de boca en un par, que pudimos haber ganado perfectamente nosotros, incluyendo los clásicos también, los dos, pero que futbolísticamente fuimos competitivos o superiores y que de repente no se dio ese resultado, que ahí está el área de mejora, no nos humillamos por estar en primer lugar o por estar ahí, vamos poco a poco, más que en la tabla de posiciones, nos estamos reflejando en el rendimiento del equipo, en todas sus facetas, en todas las fases, y que eso sea como lo que estamos pasando hoy, la respuesta a un buen trabajo del plantel, cristalizada hoy en el 50% del torneo, en esta finalización de la primera vuelta. Profe, termina la primera vuelta invicto y además siendo el equipo más goleador del torneo con 21 tantos y también lo de Eddie Hernández que llegó a 10 tantos hoy, solamente ocupó 20 minutos para marcar dos goles. ¿Qué nos puede comentar sobre el ataque que ha tenido Real España en este torneo y sobre el buen momento que vive Eddie Hernández? Algunos no me creían cuando yo decía en algunos torneos que por ahí teníamos una ventaja y no podíamos mantenerla o aumentarla porque no teníamos de repente el bagaje de algunos jugadores o la jerarquía de algunos jugadores para poder resolver en algún momento decisivos del juego y por ahí empatábamos o por ahí perdíamos un partido que lo teníamos ganado o íbamos perdiendo y no teníamos esa capacidad de resolver. LEA TAMBIÉN: ¡Motagua impone jerarquía y tumba a un reacio UPNFM para continuar como líder invicto del Clausura 2026! Hoy, y yo se los decía, la idea de si tenemos dos jugadores por puesto más los chicos que hoy sumaron minutos van a ver otro equipo y bueno, lo que dije lo estoy cumpliendo, lo están cumpliendo los muchachos. Hoy después de que vamos ganando 3-0, por ahí en 3-1 hicimos los cambios, cambios puesto por puesto, ofensivos, manteniendo el nivel de ir a buscar el protagonismo con la pelota e ir a buscar más. Lo logramos, hicimos el 4-1 y bueno, es muestra de lo que les había comentado hacía algunos meses y lo que estamos cumpliendo hoy. Lo de Eddie, pues por supuesto que con un delantero así más la manera en que nosotros estamos jugando, cae a la perfección. Me da un poco de pena por Sayago porque lucha 70 minutos y por ahí hoy le toca a Eddie tener los goles y los está fabricando bastante bien, pero creo que con el trabajo de mediocampo para arriba estamos muy muy satisfechos, muy contentos. Queda muchísimo todavía por mejorar y en eso estamos, no quitamos el dedo del renglón, siempre estamos ahí con la humildad para observar todavía en qué podemos mejorar, porque la idea que tenemos es tener esta constancia en el éxito. El éxito depende de tu punto de partida, no siempre es ganar, no siempre es una medalla, no siempre es un campeonato, pero hasta el momento estamos teniendo éxito en el trabajo y esa constancia en el éxito es la que vamos a también impulsar en el día a día con la humildad para terminar esta vuelta que viene y esperar a los lesionados que desafortunadamente también son muy importantes y gracias a Dios estamos resolviendo.

Profe, a pesar de las bajas sensibles se saca un contundente triunfo. ¿Qué mensaje tiene para la afición a día de iniciar la segunda vuelta? Bueno, que no desmayemos nosotros en el campo y ellos en las gradas. Queremos ver ese apoyo que se refleje en los estadios, en el estadio y que pues mantengamos esa ilusión, esa vibra positiva que estoy viendo como se los había hecho la otra vez en el camerino, en la relación del cuerpo técnico, jugadores, directivos, afición, entonces yo creo que esa es la mejor manera de envolvernos en esta ilusión para ir a buscar el campeonato dentro de algunos meses y ojalá que nos sigan acompañando, que nos sigan apoyando, pues para nosotros es de vital importancia. Ellos son, la verdad, sumamente importantes para nosotros y para tener ese cariño, ese apoyo, ese soporte que necesitamos para esta segunda vuelta y el resto del campeonato. Profe, se habla mucho de la palabra invicto, esto en determinado tiempo puede llegar hasta sentirse como presión porque en algún momento se va a tener que caer, así es el fútbol. Y el otro tema es sobre que Real España a lo largo de los años siempre ha tenido esa mística de sacar jugadores, de darle oportunidad a chicos. Hoy bajo su mano también sigue así la oportunidad, vimos un Arana con mayor confianza, Girón y Joshua jugaron. ¿Ese es un mandato que se hace cada técnico que llega a Real España o es parte de usted? Esa es mi obligación. Yo creo que los entrenadores tenemos obviamente dentro de nuestras responsabilidades, pues obviamente está lo del campeonato, que esa es la fachada, ser campeón. Después está elevar el nivel individual y colectivo del equipo, creo que eso lo hemos logrado y la última, no menos importante, es precisamente empezar a forjar figuras. Creo que más obviamente para nosotros, para la empresa del club, pero también es algo que nos hemos propuesto. Donde yo he ido siempre ha sido así y sobre todo como agradecimiento al país que me está abriendo las puertas y que pues la manera de corresponderle, aparte de títulos y tal, es impulsando, ayudando a los futbolistas jóvenes a debutar con las herramientas necesarias para que puedan hacer su carrera. Entonces en eso es parte de lo de nosotros, bienvenido sea si también Real España a través del tiempo lo ha hecho, porque entonces es otro punto más en que somos congruentes con la institución. ¿Y lo del invicto? Sí, mira, insisto, la otra vez lo dije en la conferencia de prensa entre semana, estamos en una carrera de 400 metros planos y vamos por 200 metros, entonces de nada vale que estemos ganando por una nariz, por una oreja o que estemos ahí, que no abandonemos el primer lugar los primeros 200 metros o que estemos compartiendo en la carrera con alguien. Estos 200 metros que vienen, hablando de la analogía, son los más importantes y creo que cada vez nos hemos estado preparando más y mejor para estos cierres. Así que lo más importante para nosotros es no parpadear, no ver la tabla de posiciones, no es una presión y si fuese una presión, me encanta más esa presión que otras. Yo prefiero estar arriba en la tabla, en primer lugar o por ahí arriba entre los primeros lugares, que estar con dudas y desconfianza por la tabla de posiciones. Entonces yo ahora estoy contento, estoy satisfecho, más no relajado ni mucho menos. Tiene lo más importante, tiene lo más bonito y hay que seguir forjando poco a poco el destino que queremos. Por el momento vamos muy bien, gracias a Dios. Siempre lo he dicho, no hay nada más importante que ver los defectos, las áreas de mejora, ganando, eso te da un aliciente y esperamos que siga así. No sé cuánto vaya a durar, pero yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para todo y solventarlo. Entonces es buena hora que hasta ahora estemos así y esperamos que sigamos por mucho tiempo más.