"Chelito" genera interés de los grandes de Honduras y Marathón toma decisión

El presidente del CD Marathón, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/daniel-otero-presidente-marathon-historia-federacion-honduras-criticas-ML29660084" target="_blank">Daniel Otero</a></b>, encendió el tema de las renovaciones dentro del club verdolaga al confirmar que dos de sus futbolistas más representativos ya están en conversaciones para ampliar su vínculo con la institución.El directivo reconoció que el interés de otros equipos de la Liga Hondubet ha llevado al club a adelantarse y comenzar a trabajar en la continuidad de piezas clave del plantel que compite <b>en el actual torneo Clausura.</b>