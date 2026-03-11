"Chelito" genera interés de los grandes de Honduras y Marathón toma decisión

El directivo reconoció que el interés de otros equipos de la Liga Hondubet ha llevado al club a adelantarse y comenzar a trabajar en la continuidad de piezas clave del plantel que compite en el actual torneo Clausura.

El presidente del CD Marathón, Daniel Otero , encendió el tema de las renovaciones dentro del club verdolaga al confirmar que dos de sus futbolistas más representativos ya están en conversaciones para ampliar su vínculo con la institución.

Uno de los casos es el del experimentado delantero hondureño Rubilio Castillo. Otero reveló que ya sostuvo una charla directa con el atacante para iniciar las negociaciones de su renovación.

“Personalmente hablé con Rubilio Castillo en un entrenamiento y le dije que debíamos empezar a platicar sobre el tema, y él me respondió que cuando yo quisiera. Uno siente cuando un jugador quiere seguir con la institución y eso nos agrada mucho”, expresó el presidente verdolaga.

Otro de los futbolistas que también está en el radar para continuar en el club es el mediocampista Francisco Martínez, conocido como “Chelito”, uno de los jugadores más queridos por la afición sampedrana y que lleva varios torneos en el radar de los grandes como Olimpia y Motagua.

“En el caso del Chelito ni hablar, es un jugador muy querido por la afición y por el club, y yo creo que el que tendría problemas si se le ocurre irse sería él, porque aquí se le aprecia bastante”, comentó Otero entre risas.

En Marathón buscan asegurar la continuidad de ambos futbolistas, considerados piezas importantes dentro del proyecto deportivo del club, especialmente ante el interés que han despertado en otros equipos del fútbol hondureño.