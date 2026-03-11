EN VIVO: Motagua y UPNFM están empatando en el Nacional; Roberto Moreira perdonó a su antiguo amor

<b>17'</b> Salvada de los lobos... remate de Rodrigo de Olivera,pero Alex Güity mete su mano salvadora y manda el balón a la última línea.<br /><br /><b>3' </b>Uuff... responde Motagua. Alejandro Reyes perdonó a los lobos. Zapatilla Mejía rezagó el balón y Reyes llegó por la media luna para rematar, pero defectuoso.<br /><br /><b>2'</b> Tres tiros de esquina consecutivos a favor de los lobos; presionado Motagua en los primeros segundos de iniciado el juego.<br /><br /><b>1' </b>Uy... en los primeros minutos los lobos ya tuvieron dos acciones. Una de Moreira que se fue al tiro de esquina y la segunda un cabezazo de Aaron Zúniga.<br /><br /><b>¡COMENZÓ EL PARTIDO! </b>Motagua y UPNFM ya se enfrentan en el estadio Nacional.<br /><br /><b>Alineación de Motagua: </b>Luis Ortiz; Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos; Cléver Portillo; Carlos Palma, Droopy Gómez, Alejandro Reyes,Jorge Serrano, Carlos Mejía; Rodrigo De Olivera.