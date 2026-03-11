Liga Hondubet

EN VIVO: Motagua y UPNFM están empatando en el Nacional; Roberto Moreira perdonó a su antiguo amor

primer tiempo
2026-03-11

¡Bienvenidos al minuto aminuto del Motagua vs UPNFM!

EL JUEGO: 0-0

17' Salvada de los lobos... remate de Rodrigo de Olivera,pero Alex Güity mete su mano salvadora y manda el balón a la última línea.

3' Uuff... responde Motagua. Alejandro Reyes perdonó a los lobos. Zapatilla Mejía rezagó el balón y Reyes llegó por la media luna para rematar, pero defectuoso.

2' Tres tiros de esquina consecutivos a favor de los lobos; presionado Motagua en los primeros segundos de iniciado el juego.

1' Uy... en los primeros minutos los lobos ya tuvieron dos acciones. Una de Moreira que se fue al tiro de esquina y la segunda un cabezazo de Aaron Zúniga.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Motagua y UPNFM ya se enfrentan en el estadio Nacional.

Alineación de Motagua: Luis Ortiz; Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos; Cléver Portillo; Carlos Palma, Droopy Gómez, Alejandro Reyes,Jorge Serrano, Carlos Mejía; Rodrigo De Olivera.

Salomón Názar llegando al coloso capitalino para el duelo contra Motagua.

Ambos clubes ya están en el estadio Nacional.

El historial reciente favorece ampliamente a Motagua, que domina con 24 triunfos en 37 duelos ante Lobos (solo 3 derrotas para los universitarios), aunque en los últimos compromisos los lobos han sabido complicar a los azules.

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo Motagua vs UPNFM por la Jornada 11 de la Liga Nacional.

