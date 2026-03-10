Daniel Otero revela los ingresos millonarios que recibirá Marathón y confirma si hay deudas o no: "Sabemos de dónde viene..."

<b>¿Cómo fue esa relación suya con Orinson? </b><br /><br />Institucionalmente compartíamos los mismos ideales y veíamos a Marathón prácticamente a través del mismo lente. Todos quieren ser campeones, pero también importa el cómo se logra ese campeonato y la grandeza de la institución. Yo conocí a Orinson en 1997 cuando trabajaba en la Bolsa de Valores de Honduras. Él llegó a mi oficina diciendo que quería invertir unos ahorros que había hecho después de más de diez años trabajando en el extranjero.<br /><br />Me habló de su madre, Estelina, que tenía un puesto en el Mercado Guamilito, y cuando me dijo la cifra que quería invertir me sorprendió mucho porque era mucho más de lo que esperaba. Él había decidido regresar al país para invertir lo que había ganado afuera, algo que no es común, y con el tiempo todos vimos cómo desarrolló sus negocios de manera transparente y formó una empresa sólida y una familia honorable.<b>¿Qué papel juega la esposa de Orinson en la directiva?</b><br /><br />Ella es vocal número 1 de la Junta Directiva y participa en todas las sesiones. Está muy pendiente de la institución, especialmente de las cosas que a Orinson le apasionaban, como la logística previa a los partidos en el estadio, la emisión de boletos y evitar cualquier duplicidad en las entradas. Orinson era muy detallista en ese tipo de aspectos administrativos y ahora su esposa, junto con varios colaboradores de su empresa, nos siguen ayudando en esas áreas.<b>¿Cómo es trabajar bajo el papel que hizo Orinson?</b><br /><br />Llenar los zapatos de Orison es imposible. Él tenía su estilo y una conexión con la gente muy inusual, hacía “click” inmediatamente con las personas. Llenarlo va a ser imposible, así que lo que intentamos es cumplir todas las ideas que juntos visualizamos para Marathón y seguir trabajando para concretarlas.<b>¿Cómo han avanzado los proyectos de los que hablaron el año pasado?</b><br /><br />Te voy desglosando los temas: los palcos los estamos rediseñando porque originalmente estaban pensados para 500 butacas y decidimos hacerlos un poco más grandes, además de ajustar algunos detalles internos que no los sentía tan funcionales. El próximo sábado el directivo encargado, el ingeniero William Hall, nos presentará el rediseño junto con el presupuesto. Esperamos salir a vender los palcos a mediados de año, entre los dos torneos, probablemente en verano. En paralelo, también avanzan los diseños y presupuestos de la iluminación y de la gradería norte, evaluando si será una extensión del sol este o una estructura independiente. Los tres proyectos siguen firmes: palcos, gradería norte e iluminación.<b>Después de recibir la maqueta y el presupuesto, ¿ya tienen una fecha aproximada para iniciar esos proyectos?</b>La idea es iniciar en el segundo semestre del año. Primero saldremos a vender los palcos, que será la fuente principal para financiar las demás obras. Ya tenemos una base de datos importante de marathones interesados y fácilmente un tercio de los palcos prácticamente ya tiene posibles compradores identificados.<b>¿Los palcos se venderán por temporada?</b><br /><br />La decisión de la Junta Directiva es venderlos por cinco años. Es un proyecto que creemos tendrá mucha aceptación. Todavía no queremos dar cifras exactas, pero estimamos que la venta de los palcos podría generar alrededor de 100 millones de lempiras. Estaríamos hablando de unas 550 o 600 butacas, y ese ingreso sería por cinco años, lo que significa que al finalizar ese periodo se podrían volver a vender.