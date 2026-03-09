Polémica: Arboleda insultó a los árbitros tras el Olimpia vs Real España y este es el fuerte castigo que puede recibir

El clásico entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/empate-con-sabor-amargo-olimpia-real-espana-igualan-maquina-perdio-cima-CO29633760" target="_blank">Olimpia y Real España</a></b>, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, terminó envuelto en polémica.El vibrante encuentro, disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés, finalizó 1-1 entre leones y aurinegros. Sin embargo, los minutos finales del compromiso se vieron manchados por la expulsión del delantero colombiano<b> Yustin Arboleda.</b>