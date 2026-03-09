¡En problemas! Polémico fichaje de Rodrigo Auzmendi y lo amenazan: "Si no acepta ir, se entrenará en reserva"

El futuro del delantero argentino Rodrigo Auzmendi tiene tintes polémicos. Desde la dirigencia de Banfield han sido contundentes al asegurar que el atacante únicamente saldrá con rumbo a San Lorenzo de Almagro, luego de que se alcanzara un acuerdo con el club mexicano Querétaro FC. El presidente del “Taladro”, Matías Mariotto, fue claro al referirse a la situación del jugador con pasado por Motagua y descartó cualquier otra posibilidad de transferencia que no sea la pactada entre las instituciones involucradas.

“Auzmendi no irá a Lanús, no vemos bien esa opción. Banfield, Querétaro y San Lorenzo ya tienen todo acordado”, sentenció a TyCSports el dirigente, dejando en claro que el delantero deberá aceptar la operación ya definida entre los clubes. Según lo establecido en la negociación, el conjunto mexicano adquirió los derechos del atacante, pero inmediatamente aceptó cederlo a préstamo a San Lorenzo. El acuerdo contempla además una opción de compra para el club azulgrana una vez finalice el periodo de cesión. "Si no acepta ir a San Lorenzo, se entrenará en reserva", fue la frase contundente del presidente de Banfield y que dio a conocer el periodista César Luis Merlo. La postura de Banfield busca evitar nuevas negociaciones que puedan alterar lo pactado, especialmente ante rumores que vinculaban al delantero con otros equipos del fútbol argentino. De esta manera, la dirigencia pretende cerrar cuanto antes el capítulo del traspaso.