Internacionales

¡En problemas! Polémico fichaje de Rodrigo Auzmendi y lo amenazan: "Si no acepta ir, se entrenará en reserva"

El exjugador de Motagua se encuentra en el ojo del huracán en el fútbol argentino.

    Rodrigo Auzmendi tiene las horas contadas en el Banfield que comanda el técnico Pedro Troglio. Foto cortesía Banfield.
2026-03-09

El futuro del delantero argentino Rodrigo Auzmendi tiene tintes polémicos. Desde la dirigencia de Banfield han sido contundentes al asegurar que el atacante únicamente saldrá con rumbo a San Lorenzo de Almagro, luego de que se alcanzara un acuerdo con el club mexicano Querétaro FC.

El presidente del “Taladro”, Matías Mariotto, fue claro al referirse a la situación del jugador con pasado por Motagua y descartó cualquier otra posibilidad de transferencia que no sea la pactada entre las instituciones involucradas.

“Auzmendi no irá a Lanús, no vemos bien esa opción. Banfield, Querétaro y San Lorenzo ya tienen todo acordado”, sentenció a TyCSports el dirigente, dejando en claro que el delantero deberá aceptar la operación ya definida entre los clubes.

Según lo establecido en la negociación, el conjunto mexicano adquirió los derechos del atacante, pero inmediatamente aceptó cederlo a préstamo a San Lorenzo. El acuerdo contempla además una opción de compra para el club azulgrana una vez finalice el periodo de cesión.

"Si no acepta ir a San Lorenzo, se entrenará en reserva", fue la frase contundente del presidente de Banfield y que dio a conocer el periodista César Luis Merlo.

La postura de Banfield busca evitar nuevas negociaciones que puedan alterar lo pactado, especialmente ante rumores que vinculaban al delantero con otros equipos del fútbol argentino. De esta manera, la dirigencia pretende cerrar cuanto antes el capítulo del traspaso.

Con este movimiento, San Lorenzo sumaría una alternativa ofensiva para reforzar su plantel, mientras que Querétaro se asegura la propiedad del jugador pensando en una futura proyección o transferencia.

Entretanto, el desenlace final dependerá ahora de la decisión de Rodrigo Auzmendi, quien deberá definir si acepta incorporarse de inmediato al conjunto de Boedo.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Fichaje
|
Rodrigo Auzmendi
|
Banfield
|