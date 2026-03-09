¡En problemas! Polémico fichaje de Rodrigo Auzmendi y lo amenazan: "Si no acepta ir, se entrenará en reserva"

El futuro del delantero argentino <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/boca-juniors-carpeta-al-delantero-argentino-rodrigo-auzmendi-exjugador-del-motagua-OK29017854" target="_blank">Rodrigo Auzmendi</a></b> tiene tintes polémicos. Desde la dirigencia de Banfield han sido contundentes al asegurar que el atacante únicamente <b>saldrá con rumbo a San Lorenzo de Almagro</b>, luego de que se alcanzara un acuerdo con el club mexicano Querétaro FC.El presidente del “Taladro”, <b>Matías Mariotto</b>, fue claro al referirse a la situación del jugador con pasado por Motagua y descartó cualquier otra posibilidad de transferencia que no sea la pactada entre las instituciones involucradas.