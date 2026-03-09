Liga Española desmiente a Xavi Hernández y sorprende al Barcelona con el regreso frustrado de Messi: "No autorizó..."

El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, desmintió las declaraciones del exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al club catalán en 2023. Durante una entrevista en el programa Estudio Estadio de TVE, emitida en la primera edición del Telediario, Tebas aseguró que la patronal nunca dio autorización para esa operación. El dirigente fue contundente al afirmar: “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK” para el posible fichaje del futbolista argentino.

Las declaraciones de Tebas llegan después de que Xavi afirmara recientemente, en una entrevista con La Vanguardia, que el regreso de Messi al Barcelona estuvo muy cerca de concretarse durante su etapa como técnico del equipo.

Según explicó el propio Xavi, tras el Mundial Qatar de 2022 se puso en contacto con el delantero argentino y ambos mantuvieron conversaciones durante varios meses sobre su posible vuelta al club. El exentrenador aseguró que Messi estaba ilusionado con la idea de regresar y que los contactos se extendieron hasta marzo de 2023. Ante esto, el técnico sostuvo que incluso existía “luz verde de LaLiga” mientras el Barcelona negociaba el contrato con Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino.