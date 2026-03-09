Liga Española desmiente a Xavi Hernández y sorprende al Barcelona con el regreso frustrado de Messi: "No autorizó..."

El presidente de la <b>Liga Española</b>, <b>Javier Tebas</b>, desmintió las declaraciones del exentrenador del <b>FC Barcelona</b>, <b>Xavi Hernández</b>, sobre el frustrado regreso de <b>Lionel Messi </b>al club catalán en 2023.Durante una entrevista en el programa <i>Estudio Estadio de TVE</i>, emitida en la primera edición del <i>Telediario</i>, <b>Tebas </b>aseguró que la patronal nunca dio autorización para esa operación. El dirigente fue contundente al afirmar: “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK” para el posible fichaje del futbolista argentino.