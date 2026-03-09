Internacionales

Liga Española desmiente a Xavi Hernández y sorprende al Barcelona con el regreso frustrado de Messi: "No autorizó..."

Xavi Hernández había revelado por qué Messi no regresó a Barcelona, pero la Liga Española lo desmiente.

    Messi se fue de Barcelona en 2021 y Xavi Hernández reveló que pudo regresar, pero la Liga Española lo desmiente.
2026-03-09

El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, desmintió las declaraciones del exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al club catalán en 2023.

Durante una entrevista en el programa Estudio Estadio de TVE, emitida en la primera edición del Telediario, Tebas aseguró que la patronal nunca dio autorización para esa operación. El dirigente fue contundente al afirmar: “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK” para el posible fichaje del futbolista argentino.

Las declaraciones de Tebas llegan después de que Xavi afirmara recientemente, en una entrevista con La Vanguardia, que el regreso de Messi al Barcelona estuvo muy cerca de concretarse durante su etapa como técnico del equipo.

Según explicó el propio Xavi, tras el Mundial Qatar de 2022 se puso en contacto con el delantero argentino y ambos mantuvieron conversaciones durante varios meses sobre su posible vuelta al club. El exentrenador aseguró que Messi estaba ilusionado con la idea de regresar y que los contactos se extendieron hasta marzo de 2023.

Ante esto, el técnico sostuvo que incluso existía “luz verde de LaLiga” mientras el Barcelona negociaba el contrato con Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino.

Sin embargo, en su relato también señaló al entonces presidente del club, Joan Laporta, como la persona que terminó frenando la operación cuando las conversaciones ya estaban avanzadas, pero el presidente de la Liga Española dejó claro que ellos nunca dieron el 'Ok'.

