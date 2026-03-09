Donald Trump sorprende a todo Irán con la última decisión en plena crisis por el Mundial 2026: "Serán asesinadas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia y advirtió de que Washington recibirá a las deportistas si el país austral no accede a refugiarlas. "Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen". Poco después, Trump anunció en un segundo mensaje en Truth que había hablado con Albanese. "¡Él se está ocupando! Cinco ya han sido atendidas y el resto está en camino", dijo en referencia a cinco jugadoras que habrían solicitado refugio en la nación australiana. "Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", agregó. Las declaraciones del presidente estadounidense llegan cuando la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán ya avanza en su segunda semana mientras continúan los bombardeos sobre la república islámica, que ha contestado con ataques sobre países árabes con presencia militar estadounidense.

Las futbolistas iraníes fueron llamadas traidoras por Teherán por no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur. El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó este domingo su participación en el torneo. Hasta el momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado directamente sobre esta cuestión. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país, mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras.