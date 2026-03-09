Donald Trump sorprende a todo Irán con la última decisión en plena crisis por el Mundial 2026: "Serán asesinadas"

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen".Poco después,<b> Trump</b> anunció en un segundo mensaje en Truth que había hablado con Albanese. "¡Él se está ocupando! Cinco ya han sido atendidas y el resto está en camino", dijo en referencia a cinco jugadoras que habrían solicitado refugio en la nación australiana."Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡<b>Dios bendiga a Australia!</b>", agregó.Las declaraciones del presidente estadounidense llegan cuando la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán ya avanza en su segunda semana mientras continúan los bombardeos sobre la república islámica, que ha contestado con ataques sobre países árabes con presencia militar estadounidense.