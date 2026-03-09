Mineiro lo muestra: así quedaron los rostros de sus jugadores tras la pelea campal y el duro comunicado que agita a Brasil

<b>Atlético Mineiro </b>condenó este lunes la trifulca ocurrida entre sus jugadores y los del <b>Cruzeiro</b>, durante la final del campeonato regional brasileño disputada el domingo en Belo Horizonte, y calificó de "lamentables" las agresiones en el campo que ocasionaron la expulsión de 23 futbolistas.En un mensaje publicado en las redes sociales, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/video-cruzeiro-atletico-mineiro-tangana-23-expulsados-golpes-patadas-zafarrancho-final-brasil-GO29636761" target="_blank">Mineiro</a> </b>señaló que el club y sus jugadores "no toleran ninguna forma de violencia en el fútbol" y reafirmó su compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores que deben guiarlo.