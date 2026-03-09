Champions League

Pep Guardiola sonríe: Real Madrid confirma la baja de titular indiscutible y el tiempo que estará de baja

Carreras, baja contra el Manchester City por una lesión en el gemelo.

    Real Madrid no podrá contar con uno de sus mejores jugadores para la ida contra Manchester City.

     Kevyn Oseguera
2026-03-09

Álvaro Carreras, lateral izquierdo del Real Madrid, sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha que le hace ser baja para el partido de este miércoles contra el Manchester City, con el objetivo de estar disponible para el encuentro de vuelta de la próxima semana.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Álvaro Carreras por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha”, informó el Real Madrid en su página web.

Un Carreras que, según pudo saber EFE de fuentes del club, está descartado tanto para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City de este miércoles como para el compromiso de Liga del próximo sábado ante el Elche.

El objetivo, a la espera de ver la evolución del futbolista y siempre según los plazos más optimistas, es que pueda estar disponible para el encuentro de vuelta de la ‘Champions’ del próximo 17 de marzo.

Real Madrid tiene muchas bajas confirmadas para el juego ante el City

El lateral izquierdo, baja por sanción en Balaídos, arrastra un fuerte golpe en el gemelo izquierdo sufrido el pasado lunes ante el Getafe. Este domingo se mantuvo al margen del grupo, pero ya realizó una parte de su recuperación sobre el césped.

Sigue siendo baja el inglés Jude Bellingham, que volvió a trabajar en solitario sobre el césped avanzando en su recuperación, y los lesionados Éder Militao, David Alaba, Dani Ceballos y Rodrygo, todos descartados para el encuentro del miércoles.

EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
