Mbappé deja en vilo a Real Madrid: esto informan sobre el goleador previo al duelo ante el City en Champions League

Un proceso que continúa ahora en Valdebebas tras volver el domingo de París y que este lunes le llevó a realizar trabajo de gimnasio y sobre el césped, en solitario.Según transmiten a EFE fuentes del club, su retorno, aún dependiendo de las sensaciones del futbolista, apunta a ser más posible en la vuelta contra el <b>Manchester City </b>del próximo 17 de marzo que en la ida de este miércoles 11 en el Bernabéu. Un partido que verá desde uno de los palcos del estadio madridista.También tendrá que verlo desde fuera <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/pep-guardiola-sonrie-real-madrid-confirma-la-baja-de-titular-indiscutible-y-el-tiempo-que-estara-de-baja-GO29636202" target="_blank">Álvaro Carreras</a></b>, tras confirmarse este lunes que el lateral izquierdo sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego una semana, por lo que su objetivo, a la espera de ver la evolución y siempre según los plazos más optimistas, es, como el de Mbappé, poder formar parte del equipo para la vuelta de ‘Champions’.