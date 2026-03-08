"Vinicius y Bellingham actúan como si fueran los jefes del Real Madrid; desde la marcha de Ancelotti hay un vacío..."

Con el retiro de Toni Kroos en 2024 y la salida de Luka Modric un año después, todos los lentes apuntaban sobre la figura de Arda Güler para tomar la batuta en el centro del campo del Real Madrid, pues muchos coincidieron en que era el sustituto ideal. Con Xabi Alonso en el banquillo y sumado la baja de Jude Bellingham que se recuperaba luego de tratar su hombro, parecía que el turco se ganaba un puesto en el equipo titular, pero finalmente no fue así y ahora con Álvaro Arbeloa la dinámica no ha cambiado del todo.

Cuando Güler sale en el once inicial, Arbeloa no lo deja completar el partido y lo termina sacando. "Siempre yo, siempre yo", llegó a decir cuando lo reemplazó ante Benfica el pasado 28 de enero. Contra el Celta fue lo mismo y esto no hizo más que avivar las llamas que se iniciaron cuando desde su entorno aseguraron que sufría un supuesto acoso en el vestuario blanco. El volant de 21 años no termina de estar a gusto y las palabras de su técnico después del encuentro en Balaídos fueron contundentes. "No sé si hay algún entrenador que haya puesto más a Güler que yo. He confiado en él desde que he llegado. He metido a Palacios porque está más acostumbrado a hacer la tarea que estaba haciendo Güler hoy. Ha ganado el Madrid, hemos ganado todos", respondió Arbeloa cuando le consultaron por la situación del joven jugador.

LO QUE DICEN EN TURQUÍA SOBRE GULER

Una situación que no comprenden en Turquía. Güler es una de las grandes referencias del combinado otomano por calidad y liderazgo, pero son plenamente conscientes de que el futbolista no es tan feliz en Madrid. El diario Sport se contactó con tres periodistas turcos que palpan la opinión pública del país de primera mano. Y los tres lo tienen muy claro: o el Real Madrid le brinda su apoyo a Güler o debe marcharse cuanto antes.

"El Real Madrid está sumido en el caos este año. Arda no debería pagar el precio de este caos. La razón por la que está descontento es porque conoce bien sus propias capacidades. Si el Madrid no puede beneficiarse de él, recibirá grandes ofertas de la Premier League y se marchará", apunta el reconocido periodista turco, Ahmet Ercanlar. "¿Qué espera Arbeloa de él? Si espera arte, obtendrá lo que quiere. Pero si espera que cargue con todo el peso como una mula, evidentemente que no. Jugadores como él aparecen una vez cada 50 años. No puede aceptar la mediocridad", añadió. Por esa misma línea se mueve Egemen Çidar, reportero de 'Milliyet'. "El caótico ambiente que se vive en el Real Madrid está afectando negativamente a Arda Güler. Jugadores como Vinicius o Bellingham actúan como si fueran los jefes del club. Desde la marcha de Ancelotti hay un vacío de liderazgo en el Madrid, un tema muy comentado aquí en Turquía", apunta.