"Vinicius y Bellingham actúan como si fueran los jefes del Real Madrid; desde la marcha de Ancelotti hay un vacío..."

Con el retiro de <b>Toni Kroos </b>en 2024 y la salida de <b>Luka Modric </b>un año después, todos los lentes apuntaban sobre la figura de <b>Arda Güler</b> para tomar la batuta en el centro del campo del<b> Real Madrid,</b> pues muchos coincidieron en que era el sustituto ideal.Con <b>Xabi Alonso</b> en el banquillo y sumado la baja de <b>Jude Bellingham</b> que se recuperaba luego de tratar su hombro, parecía que el turco se ganaba un puesto en el equipo titular, pero finalmente no fue así y ahora con <b>Álvaro Arbeloa</b> la dinámica no ha cambiado del todo.