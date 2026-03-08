Excompañero de Messi, Mbappé y Neymar en PSG revela por qué no brillaron: "No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran"

Vitinha ofreció una visión directa sobre la etapa que compartió con Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. El mediocampista reconoció el privilegio de haber jugado con el tridente ofensivo, pero también explicó que su presencia simultánea no siempre favoreció al funcionamiento colectivo del equipo. En declaraciones al medio portugués Canal 11, recogidas por L’Équipe, el internacional luso explicó que el fútbol moderno exige compromiso defensivo de todos los futbolistas, incluso de las grandes figuras. “Eso no significa que siempre sea lo mejor para el equipo. Y eso es lo que terminó sucediendo. Especialmente con tres de ellos haciendo eso, creo que se vuelve difícil. El fútbol actual es cada vez más competitivo. Cualquier equipo que lucha por el descenso sabe organizarse, sabe cómo complicarle la vida al rival. Y eso hace que sea muy difícil en el fútbol actual que uno, dos o tres jugadores no corran, que no ayuden en defensa”.

El mediocampista de 26 años dejó clara su postura sobre el equilibrio colectivo que exige el juego moderno. En ese contexto, resumió la dificultad de sostener un equipo competitivo con demasiadas figuras liberadas de tareas defensivas: “No te puedes dar el lujo de tener uno, dos o tres que no corran”. A pesar de esa reflexión táctica, Vitinha fue enfático al destacar el talento extraordinario de sus excompañeros. “Fue un privilegio haber compartido vestuario, campo con ellos, haber aprendido cosas. Realmente son jugadores aparte, son extraterrestres, son estrellas, perciben cosas que nosotros no percibimos”.

El futbolista también comparó aquella etapa del PSG con el equipo actual dirigido por Luis Enrique, que terminó conquistando la ansiada UEFA Champions League. Según Vitinha, la gran diferencia está en la mentalidad colectiva y el esfuerzo defensivo de todos los jugadores.

“Ves a los extremos corriendo tras el lateral cuando atacan. Ves al delantero Ousmane Dembélé y a Gonçalo Ramos subiendo a defender en nuestra área y siendo los primeros en presionar arriba”, señaló, destacando el compromiso del grupo. Por otro lado, el portugués también habló sobre su situación personal en el club parisino y dejó claro que no contempla un cambio de equipo a corto plazo: “Me siento muy bien aquí en el PSG. Siento que la gente de aquí me quiere mucho y que he logrado ganarme su cariño. Me encanta estar aquí, y mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble. Sería una tontería irme”. Consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid o con clubes de Arabia Saudí, el mediocampista descartó ambas opciones por ahora. “No creo que sea lo mejor para mí ahora mismo”, dijo sobre la posibilidad de fichar por el conjunto merengue.