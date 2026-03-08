Excompañero de Messi, Mbappé y Neymar en PSG revela por qué no brillaron: "No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran"

Sobre el interés del fútbol saudí, admitió el atractivo económico, aunque prioriza su desarrollo deportivo en Europa: “Me interesa más tener una gran carrera de otra manera. Ya me gano muy bien la vida aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar esa cantidad no me haría más feliz”.Actualmente, <b>Vitinha </b>se ha consolidado como una de las piezas clave del mediocampo del PSG. El portugués suma 37 partidos oficiales en la temporada, con seis goles y diez asistencias, y tiene contrato con el club parisino hasta 2029 tras renovar su vínculo la temporada pasada.