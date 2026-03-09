La curiosa razón por la que jugador del Manchester City fue multado en la Premier League y tendrá que pagar 92 mil euros

A la hora de no sancionar al español con una multa superior, la <b>FA </b>tuvo en cuenta que el español no es la lengua materna de <b>Rodri</b>, que admitió la culpa, que las declaraciones se realizaron justo después del partido y no fueron repetidas en otras entrevistas y que ha cooperado en la investigación, además de que no es reincidente.Según lo escrito por comisión, en ningún momento la FA pidió que se sancionara a Rodri con algún partido de suspensión y la propia comisión indicó que decidieron de forma unánime que la sanción se quedara en una multa económica.