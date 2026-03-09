Laporta deja dura respuesta a Xavi y revela lo que nadie imaginó de Messi en Barcelona: "Entiendo que esté dolido"

El expresidente del Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, ha asegurado este lunes que Lionel Messi no fichó por el Barcelona en 2023 porque regresar al club azulgrana comportaba "mucha presión" para él, y que el futbolista argentino prefirió aceptar la oferta del Inter de Miami."A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión", ha afirmado.