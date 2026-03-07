Hansi Flick lo confirma tras vencer al Athletic Club: "Él no tiene confianza, tenemos que ayudarlo"

<b>Triunfo sobre el Athletic Club </b>"No es fácil jugar aquí. Creo que teníamos que gestionar los minutos tras el partido del martes. Valoro mucho el triunfo. Y hemos dejado la meta a cero. Es un partido menos y tres puntos más". <b>Pedri</b>"Ya lo dije antes, Pedri hace a todos mejores. Cambia el partido. Conecta muy bien. Olmo también jugó mejor en la segunda mitad. Pero lo importante es que todos han luchado como una unidad". <b>Portería a cero</b>"Creo que cuando jugamos con nuestro estilo, a veces encajamos. Depende de todo el equipo, todos defendemos. Una portería a cero da confianza y ayuda a nuestra filosofía". <b>Lamine Yamal</b>"No ha hecho su mejor partido, pero su gol lo ha decidido. Cuando tiene espacios, oportunidades... él entrena mucho. Es bueno que en una situación te resuelva el partido".