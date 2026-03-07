Hansi Flick lo confirma tras vencer al Athletic Club: "Él no tiene confianza, tenemos que ayudarlo"

Hansi Flick salió satisfecho de San Mamés por la trabajada victoria del Barcelona. El técnico aleman reconoce que el ingreso de Pedri previo al segundo tiempo cambió el partido y elogió a Lamine Yamal por su auténtico golazo. Por otro lado, encendió las alarmas al asegurar que Ferran Torres no atraviesa su mejor momento y que el vestuario debe ayudarlo para salir de la mala racha.

Triunfo sobre el Athletic Club "No es fácil jugar aquí. Creo que teníamos que gestionar los minutos tras el partido del martes. Valoro mucho el triunfo. Y hemos dejado la meta a cero. Es un partido menos y tres puntos más". Pedri "Ya lo dije antes, Pedri hace a todos mejores. Cambia el partido. Conecta muy bien. Olmo también jugó mejor en la segunda mitad. Pero lo importante es que todos han luchado como una unidad". Portería a cero "Creo que cuando jugamos con nuestro estilo, a veces encajamos. Depende de todo el equipo, todos defendemos. Una portería a cero da confianza y ayuda a nuestra filosofía". Lamine Yamal "No ha hecho su mejor partido, pero su gol lo ha decidido. Cuando tiene espacios, oportunidades... él entrena mucho. Es bueno que en una situación te resuelva el partido".