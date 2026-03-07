Barcelona choca contra el Athletic Club en La Catedral: hora y por dónde ver hoy el partidazo de la LaLiga

El Barcelona visita este sábado San Mamés para enfrentar al Athletic Club por la jornada 27 de LaLiga. Los duelos entre ambos equipos desbordan historia, tradición y rivalidad, y ganar en La Catedral siempre es un reto mayúsculo para cualquier club que la visite. No es una excepción para el líder, que ya ha olvidado la eliminación en la Copa del Rey y busca afianzar la primera posición de la tabla superando una jornada exigente antes de la Champions League.

Precisamente, el partido de esta noche enfrenta a los dos escuadras que acaban de quedarse a las puertas de la final copera. El Athletic Club, en su caso, a manos de su gran rival, la Real Sociedad. Así pues, ambos vienen de compromiso entre semana y con la necesidad de reenfocarse en la Liga. El Barcelona, por supuesto, para dar un paso más hacia el campeonato donde quiere recuperar los cuatro puntos de margen respeto al Real Madrid, que ganó ayer al Celta; y el Athletic, para no descolgarse de las posiciones europeas, en una temporada muy irregular. Sin embargo, pese a la decepción de la Copa, se trata del enfrentamiento entre los dos equipos más en forma de todo el torneo, en las últimas cinco jornadas. Porque, si los culé han sumado 12 puntos en este periodo, los bilbaínos han acumulado sólo uno menos.

En cuanto a los precedentes, la última derrota en Liga del Barça en San Mamés fue en la primera jornada de la 2019/20. Después, tres victorias y dos empates. Pero esta misma campaña hay dos muestras para el optimismo. En ambos duelos directos, el cuadro catalán ha goleado sin miramientos: en el estreno del nuevo Camp Nou (4-0) y en las semifinales de la Supercopa (5-0). Además, a Hansi Flick se le han reducido las opciones en los laterales, con las lesiones de Jules Koundé y Alejando Balde, aunque la amenaza del Athletic desde la banda es menor con la ausencia de Nico Williams, con pubalgia. Sin embargo, se prevé un partidazo en un ambiente difícilmente inmejorable entre dos equipos que se conocen muy bien.

HORA Y CANAL

El Athletic Club-Barcelona arranca este sábado desde las 2:00 PM (hora de Honduras y México) y 9:00 PM en España. Se podrá seguir por la señal de Sky Sports, DAZN o Movistar LaLiga.

POSIBLES ALINEACIONES