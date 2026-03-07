Barcelona choca contra el Athletic Club en La Catedral: hora y por dónde ver hoy el partidazo de la LaLiga

En cuanto a los precedentes, la última derrota en Liga del <b>Barça </b>en San Mamés fue en la primera jornada de la 2019/20. Después, tres victorias y dos empates. Pero esta misma campaña hay dos muestras para el optimismo. En ambos duelos directos, el cuadro catalán ha goleado sin miramientos: en el estreno del nuevo Camp Nou (4-0) y en las semifinales de la Supercopa (5-0).Además, a <b>Hansi Flick</b> se le han reducido las opciones en los laterales, con las lesiones de <b>Jules Koundé</b> y <b>Alejando Balde</b>, aunque la amenaza del <b>Athletic </b>desde la banda es menor con la ausencia de <b>Nico Williams</b>, con pubalgia. Sin embargo, se prevé un partidazo en un ambiente difícilmente inmejorable entre dos equipos que se conocen muy bien.