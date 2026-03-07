Real Madrid 'celebra': Guardiola recibe duro golpe al confirmarse el jugador que se irá del Manchester City

Según el propio Moretto, actualmente no existen conversaciones activas entre el club y el jugador para ampliar el contrato.El internacional luso está disputando su novena campaña con el conjunto de Mánchester, periodo en el que ha acumulado 445 encuentros oficiales, con 42 goles y 34 asistencias. <br />A sus 31 años, continúa siendo una pieza versátil dentro del sistema de Guardiola. En la presente temporada suma 2.782 minutos en todas las competiciones, con un balance de dos tantos y cinco asistencias.