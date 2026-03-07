Internacionales

Real Madrid 'celebra': Guardiola recibe duro golpe al confirmarse el jugador que se irá del Manchester City

Terremoto en Manchester City: no renovará y el equipo de Guardiola llega tocado al duelo con el Madrid”

     Johan Raudales
2026-03-07

Guardiola recibe malas noticias a pocos días de enfrentar un duelo clave ante el Real Madrid en la Champions League. Una noticia que podría tomar de impulso al equipo blanco.

La incertidumbre sobre el futuro de uno de los hombres de confianza de Guardiola podría convertirse en un factor de presión adicional dentro del vestuario, justo antes de enfrentarse a uno de sus grandes rivales en Europa.

De acuerdo con la información revelada por Matteo Moretto en sus redes sociales, Bernardo Silva, uno de los futbolistas más importantes del esquema de Pep Guardiola en el Manchester City, no tendría planes de extender su vínculo con el conjunto inglés.

El mediocampista portugués finalizará su contrato y, si no hay cambios, quedará como agente libre el próximo verano.

Esta situación ya venía tomando fuerza en las últimas semanas en la prensa británica. Incluso el periodista Fabrizio Romano adelantó recientemente en el programa DAZN Transfer que la salida del jugador es una posibilidad real.

A pesar de seguir siendo un habitual en las alineaciones del técnico catalán, todo apunta a que el futbolista estaría viviendo sus últimos meses defendiendo la camiseta del City.

Guardiola recibe un golpe inesperado antes de enfrentar al Real Madrid en Champions

Según el propio Moretto, actualmente no existen conversaciones activas entre el club y el jugador para ampliar el contrato.

El internacional luso está disputando su novena campaña con el conjunto de Mánchester, periodo en el que ha acumulado 445 encuentros oficiales, con 42 goles y 34 asistencias.

A sus 31 años, continúa siendo una pieza versátil dentro del sistema de Guardiola. En la presente temporada suma 2.782 minutos en todas las competiciones, con un balance de dos tantos y cinco asistencias.

Posibles destinos

Ante este escenario, Bernardo Silva se perfila como uno de los nombres más atractivos del próximo mercado de fichajes. Varios clubes siguen de cerca su situación.

Entre los candidatos que han sido vinculados con el portugués aparece el Benfica, club donde se formó, aunque también ha sido relacionado en varias ventanas de transferencias con el FC Barcelona. Asimismo, la Saudi Pro League surge como otro posible destino para el experimentado mediocampista.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
