Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid lo ganó en el último suspiro y presiona al Barcelona

Con este resultado, los dirigidos por <b>Álvaro Arbeloa</b> se mantienen en el segundo puesto de la clasificación con 63 puntos, mientras que <b>Barcelona </b>continúa en la cima con 64 y un partido menos.El cuadro de <b>Hansi Flick</b> visita este sábado el campo del <b>Athletic Club</b> (2:00 PM) en busca de tres puntos para mantener la distancia con su acérrimo rival.<b>Atlético </b>y <b>Villarreal </b>comparten 51 unidades en la tercera y cuarta posición, respectivamente. Los colchoneros mañana reciben a la <b>Real Sociedad </b>y el 'Submarino amarillo' jugará el domingo frente al <b>Elche</b>.En la quinta plaza se sitúa el <b>Betis </b>con 43 puntos, seguido por el propio <b>Celta </b>que tiene 40 en el sexto escalón. El <b>Espanyol </b>es séptimo con 36 y la<b> Real Sociedad</b> es octavo tras registrar 35.