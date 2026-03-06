Enfado del Celta por el polémico gol del Real Madrid: "Es falta, va con las dos piernas y lo derriba"

"Las expectativas que se habían planteado para el partido nos hacen que nos cuesta más estar en bloque bajo, entender que hay que sufrir porque el Real Madrid es muy buen equipo. Creo que nos ha desgastado psicológicamente no tener el control durante el partido que hemos tenido al inicio y que en el Bernabéu tuvimos mucho más", expuso.Valoró el esfuerzo de sus jugadores y pidió "limpiar esta mala sensación" porque el jueves tienen otro partido "muy motivante" en la ida de los octavos de final de la Europa League contra el <b>Olympique de Lyon</b>."Me voy con la sensación de que hemos tenido muchas dudas en la primera parte, sobre todo porque el Real Madrid ha hecho algo raro porque suele tener mucho jugador en el lado izquierdo y hoy lo han hecho con mucho jugador en el derecho, con Vinicius prácticamente por dentro en muchos compases del partido. Nos han desajustado en la presión", explicó el DT. "En la segunda parte hemos trabajado mejor, pero mi planteamiento no ha estado bien porque hemos empeorado con los cambios, nos ha faltado energía y no hemos entrado ordenados. Esta derrota a todos nos escuece", cerró <b>Giráldez</b>.