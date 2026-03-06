Enfado del Celta por el polémico gol del Real Madrid: "Es falta, va con las dos piernas y lo derriba"

El Real Madrid se llevó tres puntos muy valiosos ante un Celta que peleó hasta el final y tuvo el triunfo en sus manos con un disparo de Iago Aspas que pegó en el poste en el minuto 90. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de polémica. Los blancos reclamaron una expulsión de Jutglá en una de las primeras acciones y un penal por mano del propio delantero que el árbitro no señaló tras revisar el VAR, al considerar que había una falta previa por empujón.

También fue muy protestada la acción del gol de la victoria, obra de Fede Valverde, que perforó la red con fortuna después de que su disparo golpeara en un defensa del Celta. No obstante, la acción nace de una recuperación de Manuel Ángel, que se lanzó al suelo con las dos piernas ante Fer López y derribó al futbolista, lo que el cuadro celeste reclamó como falta.

CONFERENCIA DE PRENSA

Tras finalizar el partido, Claudio Giráldez, entrenador del Celta, expresó su disgusto por esa polémica acción en la rueda de prensa. "Reclamé la falta a Fer, va con las dos piernas, lo derriba, es muy parecida a la de Asencio en la que lo amonesta un poco antes", comentó el técnico, quien dijo marcharse "jodido" por el primer gol que encajó su equipo en una acción a balón parado. Admitió que al Celta le faltó su juego pese a que no sufrieron "demasiado", pero aplaudió que este encuentro le debe servir para saber "que también lo podemos ganar, porque lo tuvimos cerca en ese tiro de Aspas al palo, aun sin hacer nuestro mejor juego".