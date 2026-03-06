Internacionales

¿A qué juega el Real Madrid? La tajante respuesta de Arbeloa tras ganar en el último minuto y advierte

El técnico español salió satisfecho con el rendimiento de su equipo luego de romper la mala racha ante el Celta.

2026-03-06

Real Madrid sufrió para ganar este viernes en Balaídos y su técnico, Álvaro Arbeloa, destacó la importancia de conseguir tres puntos que los mantienen en la carrera por el título.

Era crucial que los blancos ganaran hoy frente al Celta para encarar el duelo contra Manchester City de la mejor forma posible, al menos así lo considera el entrenador español, que también valoró que los lesionados viajaran para animar al equipo y advierte que seguirán peleando hasta el final.

Triunfo sobre el Celta

"Es una victoria muy importante porque encaras el partido ante el City de forma diferente. Seguro que podemos hacerlo mejor y espero que a partir de ahora sea así".

¿A qué juega su equipo?

"Ha jugado a ganar, que es a lo que juega el Real Madrid y es lo que queríamos hacer. No hay mejor manera de celebrar el 124 aniversario del mejor club del mundo luchando contra todo y contra todos".

Thiago Pitarch

"Me preguntaban el otro día por él. Hay que darle mucho mérito, esa capacidad de presionar, cómo lo hace para que no le quiten la pelota, siempre busca la mejor opción, toca y se mueve, es dinámico. Tira desmarques y hay que ponerle en valor. Palacios, Manuel Ángel, Gonzalo... Hay que valorar más la cantera. Es verdad que aquí vienen los mejores, pero hay que confiar en la cantera".

Mendy de titular

"Viene de un gran parón y muchos meses sin competir. Hemos asumido un riesgo porque no me agradaba que jugara los 90 minutos, pero tal y como se ha dado el partido ha sido necesario. Con él es más fácil que el Madrid gane y eso es decir mucho. Necesitamos jugadores como él que ayuden cada día y que rindan cada vez que juegan".

¿Seguirán peleando LaLiga?

"Claro, queda un montón, todos se van a jugar algo y va a ser una guerra cada partido, tiene mucho mérito todos los jugadores y cómo venía jugando al Celta. Estoy muy contento por la actitud, por los que han querido venir, que han venido a empujar. Estos son los momentos en los que se ve a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos".

Otro cambio de Güler muy pronto

"No sé si hay algún entrenador que haya dado tantos minutos a Güler. No hay nadie que le haya dado más. Estoy muy contento con él".

