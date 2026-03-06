¿A qué juega el Real Madrid? La tajante respuesta de Arbeloa tras ganar en el último minuto y advierte

<b>Triunfo sobre el Celta</b>"Es una victoria muy importante porque encaras el partido ante el City de forma diferente. Seguro que podemos hacerlo mejor y espero que a partir de ahora sea así". <b>¿A qué juega su equipo?</b>"Ha jugado a ganar, que es a lo que juega el Real Madrid y es lo que queríamos hacer. No hay mejor manera de celebrar el 124 aniversario del mejor club del mundo luchando contra todo y contra todos". <b>Thiago Pitarch</b>"Me preguntaban el otro día por él. Hay que darle mucho mérito, esa capacidad de presionar, cómo lo hace para que no le quiten la pelota, siempre busca la mejor opción, toca y se mueve, es dinámico. Tira desmarques y hay que ponerle en valor. Palacios, Manuel Ángel, Gonzalo... Hay que valorar más la cantera. Es verdad que aquí vienen los mejores, pero hay que confiar en la cantera".