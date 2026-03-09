Repechaje Mundial 2026: quedó atrapado en la guerra y la impensada petición a FIFA que sorprende a Bolivia y Surinam

Arnold pidió al máximo organismo rector del fútbol que presente un plan alternativo para la crucial eliminatoria dfe repesca de Irak,según unas declaraciones recogidas por la federación iraquí en un mensaje en X."Un equipo formado únicamente por jugadores que están fuera de Irak no sería nuestro mejor equipo, y necesitamos tener disponible a nuestra mejor plantilla para el partido más importante del país en 40 años", apuntó el seleccionador.El cierre del espacio aéreo iraquí a causa del conflicto en Oriente Medio y las restricciones de viaje podrían impedir que los jugadores y el cuerpo técnico de Arnold lleguen a tiempo para la competición.