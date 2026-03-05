OFICIAL: Marruecos no pierde tiempo y presenta a exfutbolista de Barcelona a menos de 100 días del Mundial 2026

Junto a <b>Iniesta </b>-considerado leyenda del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-presidente-candidato-laporta-victor-font-club-entidad-laliga-IG29584396" target="_blank">FC Barcelona</a> </b>y de la selección española-, <b>Marruecos </b>incorporará a su cuerpo técnico a João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.Las mismas fuentes indicaron que estos nombramientos se realizan en el marco de la "gestión del rendimiento como parte de la hoja de ruta 'Marruecos 2030'" con el objetivo de promover el desarrollo del fútbol marroquí.