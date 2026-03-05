OFICIAL: los únicos dos candidatos que fueron proclamados para ser presidente del FC Barcelona

La primera, para aceptar la validez del apoyo de las papeletas que no estaban acompañadas por el <b>DNI</b>, no fue aceptada según marcan los estatutos. Y la segunda, referente a las dudas sobre las correcta aplicación de los criterios de verificación, fue aceptada y todo el proceso de validación de sus papeletas se realizó ante notario.De este modo, <b>Laporta </b>optará a la reelección. El abogado dirigió la entidad entre 2003 y 2010, cuando no pudo presentarse a la reelección tras agotar el límite de dos mandatos consecutivos que marcan los estatutos.Después de perder en los comicios de 2015 ante <b>Josep Maria Bartomeu</b>, <b>Laporta </b>se convirtió en 2021 en el primer presidente elegido democráticamente en regresar al cargo tras un período de ausencia y aspirará a dirigir el club hasta 2031.