OFICIAL: los únicos dos candidatos que fueron proclamados para ser presidente del FC Barcelona

La junta electoral del FC Barcelona ha proclamado a Joan Laporta y Víctor Font como candidatos a las elecciones a la presidencia de la entidad, previstas para el 15 de marzo, mientras que el precandidato Marc Ciria ha quedado fuera de los comicios al no alcanzar el mínimo de 2.337 papeletas validadas. Laporta, el que más firmas presentó (8.169), es también el que más ha conseguido que sean validadas (7.226), por delante de Víctor Font, que ha conseguido de 4.440 de las 5.144 que aportó, y de Marc Ciria, que ha visto como 2.247 apoyos han sido aceptados de los 2.844 que entregó.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la junta electoral, reunida este jueves en el Auditori 1899 del Camp Nou y formada por J. Ignacio Soler-Cabot Serra, como presidente, y los vocales Jordi Serra Macià, Gerard Coderch Bastias, Mercè Ibarz Domingo y Antoni Ortega i Bayo. El vicepresidente en funciones del FC Barcelona y secretario de la junta directiva, Josep Cubells, ha presentado los resultados. Tras la proclamación de los candidatos, el 6 de marzo empezará de forma oficial la campaña electoral, que terminará el día 14 con la jornada de reflexión previa a los comicios del 15 de marzo, que coincidirán con la disputa del partido de la jornada 28 LaLiga entre el Barcelona y Sevilla en el Camp Nou. El portavoz del club ha celebrado que el proceso de validación de las firmas se ha producido "sin incidencias destacables", aunque desvela que una precandidatura presentó dos solicitudes durante el proceso electoral.

La primera, para aceptar la validez del apoyo de las papeletas que no estaban acompañadas por el DNI, no fue aceptada según marcan los estatutos. Y la segunda, referente a las dudas sobre las correcta aplicación de los criterios de verificación, fue aceptada y todo el proceso de validación de sus papeletas se realizó ante notario. De este modo, Laporta optará a la reelección. El abogado dirigió la entidad entre 2003 y 2010, cuando no pudo presentarse a la reelección tras agotar el límite de dos mandatos consecutivos que marcan los estatutos. Después de perder en los comicios de 2015 ante Josep Maria Bartomeu, Laporta se convirtió en 2021 en el primer presidente elegido democráticamente en regresar al cargo tras un período de ausencia y aspirará a dirigir el club hasta 2031.