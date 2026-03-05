Comunicado oficial de la UEFA sobre la Finalissima: ¿dónde se jugará el Argentina-España ante el conflicto?

La UEFA informó este jueves de que no se está considerando ninguna sede alternativa de la Finalissima entre <b>España </b>y <b>Argentina </b>prevista en Lusail (<b>Qatar</b>) el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en <b>Irán </b>y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.También señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores en <b>Qatar</b>, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismo del fútbol europeo.