Comunicado oficial de la UEFA sobre la Finalissima: ¿dónde se jugará el Argentina-España ante el conflicto?

Varios puntos de Qatar se encuentran bajo bombardeo por el conflicto bélico en Irán y la realización del partido sigue en duda.

2026-03-05

La UEFA informó este jueves de que no se está considerando ninguna sede alternativa de la Finalissima entre España y Argentina prevista en Lusail (Qatar) el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

También señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores en Qatar, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismo del fútbol europeo.

Comunicado oficial: Qatar toma rotunda decisión con la Finalissima ante los ataques en la región

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Qatar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades del país asiático con el fin de tomar una decisión definitiva.

Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Qatar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó el pasado lunes que lo mejor sería "buscar una nueva sede" a la vista de la inestabilidad creada en Medio Oriente.

Agencia EFE
Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
