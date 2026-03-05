¿Temporada sin títulos? Arbeloa reacciona y habla sobre las 10 bajas del Real Madrid: "Mañana tenemos una visita complicada"

Álvaro Arbela repasó la actualidad de su equipo previo al compromiso y no podrá contar con hasta 10 jugadores. Mbappé , Bellingham , Militao , Alaba , Ceballos , Rodrygo y Asencio siguen lesionados, aunque éste último tiene opciones de jugar. Por suspensión, el técnico pierde a Huijsen , Carreras y Mastantuono .

Tras la derrota el pasado lunes en el Bernabéu, el Real Madrid afronta una visita este viernes en Balaídos frente al Celta , un partido que se adelantó por el enfrentamiento de los blancos el próximo miércoles ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League.

Partido contra el Celta

"Una salida que no va ser nada fácil, contra un gran equipo y un entrenador que lo está haciendo de forma magnífica. El Celta es un equipo muy bien trabajado, viene de ganar muchos partidos y está con confianza y jugando bien. Siempre hay un gran ambiente en ese campo cada vez que va el Real Madrid. Será una salida muy complicada y exigente".

Bajón del equipo

"Llevamos dos derrotas seguidas en Liga y, en un equipo como el Real Madrid, la derrota es siempre difícil de gestionar por la exigencia, pero sólo pensamos en el partido de mañana. Somos conscientes de lo que tenemos en frente y el nivel que tenemos que dar contra un gran rival. Todo dependerá del nivel que demos, de nuestra seguridad y nuestra confianza. El pasado no existe y sólo pensamos en Balaídos".

¿Adiós a LaLiga con otra derrota?

"Será un partido complicado y tenemos la ilusión de que vamos a sacar los tres puntos. Quedan 16 partidos por jugar y estamos a cuatro puntos. Es lo único en lo que pensamos y, mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos. No entiendo el Real Madrid de otra forma que seguir luchando. Después de dos derrotas entiendo que el ambiente no sea el más positivo, pero en el vestuario somos conscientes de que vamos a pelear la Liga y queda mucha".

¿Temporada sin títulos?

"Estamos hoy en modo optimista. Solo pienso en el partido frente al Celta, no pienso en nada más".

Estado de Mbappé

"Hablo con él todos los días y claro que tenemos controlado lo que le pasa y cómo está. Cada día va mejor y es un proceso en el que vamos a ir día a día. Sólo son buenas noticias a día de hoy".

Viajes de Mbappé y Bellingham

"Organizadas por los servicios médicos del Madrid. Han estado en Londres y París acompañados por gente del club. Todo está supervisado por el Madrid".

Malas sensaciones y sin juego

"No es que no me guste, es que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí hay que ganar. Puedo venir aquí del proceso y el aprendizaje, pero no serviría de mucho. Soy consciente de que el equipo puede jugar mucho mejor, que hay una gran plantilla y estaremos con la misma confianza".