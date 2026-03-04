Manchester City recibe el golpe más fuerte antes de enfrentar al Real Madrid: tropezó contra club que pelea descenso

Pese a tener veinte minutos por delante para solventar un empate inesperado, el City no pudo. Pidió un par de penaltis sobre Haaland y otro sobre Rodri que ni el árbitro ni el VAR concedió y en el último segundo Murillo sacó un disparo sobre línea. El City se diluyó ante un Forest enrocado en su intento por sacar un punto que alivie su posición en la tabla.El empate es matador para este City. Un desastre en un momento clave de la temporada que además reduce la presión sobre el Arsenal, que cuando parecía que empezaba a derrumbarse por los nervios, recibe un impulso en forma de favor del City.Con nueve partidos por jugar, la ventaja del Arsenal en la cabeza de la tabla es de siete puntos con un partido más. Aunque los 'Sky Blues' recuperen ese partido y ganen al Arsenal en el Etihad en abril, el Arsenal seguirá líder. A Guardiola ya solo le queda esperar ganar todo y que el Arsenal sume nuevos pinchazos. En caso contrario, la Premier viajará a Highbury por primera vez en 22 años.