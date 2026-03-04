Manchester City recibe el golpe más fuerte antes de enfrentar al Real Madrid: tropezó contra club que pelea descenso

Con un taconazo de Morgan Gibbs-White y una genialidad de Elliot Anderson desde fuera del área, el Manchester City empieza a despedirse de esta Premier League. Debió sentenciar un partido en el que se adelantó en dos ocasiones, perdonó al Nottingham Forest y media liga se marcha. Ya no dependen de sí mismos, el Arsenal tiene siete puntos de distancia (con un partido más) y al City ya no le valdrá para ser líder ganarles en el duelo directo de abril. El equipo de Pep Guardiola pagó caro su no sentencia del partido cuando más controlado lo tenía. El City, con un ojo puesto en lo que hacía el Arsenal en el Amex Stadium, sufrió de lo lindo contra un Forest que empezó perdiendo en un remate acrobático de Antoine Semenyo, el hombre que ha terminado con la 'Haaaland dependencia con sus seis goles en mes y medio, pero que no le perdió la cara al encuentro nunca.

El equipo de Vitor Pereira, inmiscuido en la pelea por no descender, capeó el temporal, sobrevivió a dos ocasiones de Haaland y Bernardo Silva para mandar esto a dormir y empató en una de las tantas ocasiones a campo abierto que dejaba el City, con mucha posesión, pero con mucho peligro también en las transiciones. De una ocasión en el área contraria, el Forest transportó en tres pases la pelota a los dominios de Donnarumma. Ola Aina puso un centro muy pasado, Igor Jesús estuvo muy listo descargando la pelota y ahí llegó la genialidad de Morgan Gibbs-White. La estrella de este equipo, de espaldas a portería y flanqueado por Rúben Dias y Rodri, se inventó un taconazo que dejó a todos de piedra. El 1-1 sentó como un jarro de agua fría en el Etihad Stadium, pero la reacción solo tardó seis minutos en llegar. Rodri, libre de marca, cabeceó el 2-1 y devolvió la tranquilidad a Mánchester, que volvió a caer en el error de creer tener todo el trabajo hecho.