Tabla de posiciones de la Premier League Manchester City tropieza y Arsenal celebra de cara al título

El Arsenal sigue deshojando la margarita de la Premier League. "Una jornada menos" pensó Mikel Arteta cuando Chris Kavanagh pitó el final en el Amex Stadium y otros tres puntos subieron al marcador de su equipo. No fue una victoria bonita, se sudó mucho y se sufrió para conseguirla, pero ya está en el bolsillo. 0-1, gol de Bukayo Saka, y a seguir. El empate del Manchester City contra el Nottingham Forest hace aún más dulce el triunfo. La diferencia ahora es de siete puntos y, pese a que los de Guardiola tienen un partido menos, esta ventaja les permite depender de sí mismos para ser campeones y de incluso poder permitirse perder en el duelo directo de abril en el Etihad Stadium. Nunca estuvo tan cerca la deseada Premier para los 'Gunners'.

Eso sí, los nervios siguen ahí. Lo demostró David Raya a los escasos minutos de partido cuando, sacando la pelota desde atrás, se equivocó y se la regaló a Carlos Baleba. Para su fortuna, el centrocampista del Brighton, pese a tener al arquero español descolocado, no acertó con su vaselina. Gabriel, en la línea de gol, despejó la pelota. Vida extra para el Arsenal, al que sí le sonrió la fortuna en un disparo de Bukayo Saka que milagrosamente entró. El remate del inglés, centrado y sin excesiva fuerza, rozó ligeramente en Baleba, despistó a Verbruggen y se coló entre las piernas del holandés. Por mucho que este pudiera excusarse en ese rebote, lo cierto es que debería haber parado el disparo de Saka, que celebró con este gol sus 300 partidos con el Arsenal. Recientemente renovado hasta 2031, Saka es el cuarto más joven en la historia del club en alcanzar tal cifra de partidos. Y a partir de ahí el Arsenal se acostumbró a sufrir. El Brighton mereció el empate, pero Raya estuvo excepcional negando el gol a Georginio Rutter y a cada ocasión que el Brighton trató de convertir. Esta es la decimocuarta portería a cero de Raya esta temporada, tres más que el siguiente en la lista, Gianluigi Donnarumma.

Pero ese es un premio secundario, el más grande llegó cuando Kavanagh pitó y los jugadores del Arsenal se enteraron que a cientos de kilómetros de distancia, en el norte de Inglaterra, el City, su gran rival en esta Premier, se acababa de dejar dos puntos en casa contra el Forest, un empate que desmonta ligas. Ahora el Arsenal vuelve a verse como gran favorito. Depende de sí mismos e incluso podría perder en el duelo directo contra el City. Si perdieran ese partido y el City ganara el encuentro que tiene pendiente, la diferencia seguiría siendo de un punto a favor de los 'Gunners'. No está hecha, ni mucho menos, pero el Arsenal consiguió una victoria de campeón.





El City perdona y se deja media liga

Con un taconazo de Morgan Gibbs-White y una genialidad de Elliot Anderson desde fuera del área, el Manchester City empieza a despedirse de esta Premier League. Debió sentenciar un partido en el que se adelantó en dos ocasiones, perdonó al Nottingham Forest y media liga se marcha. Ya no dependen de sí mismos, el Arsenal tiene siete puntos de distancia (con un partido más) y al City ya no le valdrá para ser líder ganarles en el duelo directo de abril. El equipo de Pep Guardiola pagó caro su no sentencia del partido cuando más controlado lo tenía. El City, con un ojo puesto en lo que hacía el Arsenal en el Amex Stadium, sufrió de lo lindo contra un Forest que empezó perdiendo en un remate acrobático de Antoine Semenyo, el hombre que ha terminado con la 'Haaaland dependencia con sus seis goles en mes y medio, pero que no le perdió la cara al encuentro nunca. El equipo de Vitor Pereira, inmiscuido en la pelea por no descender, capeó el temporal, sobrevivió a dos ocasiones de Haaland y Bernardo Silva para mandar esto a dormir y empató en una de las tantas ocasiones a campo abierto que dejaba el City, con mucha posesión, pero con mucho peligro también en las transiciones. De una ocasión en el área contraria, el Forest transportó en tres pases la pelota a los dominios de Donnarumma. Ola Aina puso un centro muy pasado, Igor Jesús estuvo muy listo descargando la pelota y ahí llegó la genialidad de Morgan Gibbs-White.

La estrella de este equipo, de espaldas a portería y flanqueado por Rúben Dias y Rodri, se inventó un taconazo que dejó a todos de piedra. El 1-1 sentó como un jarro de agua fría en el Etihad Stadium, pero la reacción solo tardó seis minutos en llegar. Rodri, libre de marca, cabeceó el 2-1 y devolvió la tranquilidad a Mánchester, que volvió a caer en el error de creer tener todo el trabajo hecho.



Pese a tener veinte minutos por delante para solventar un empate inesperado, el City no pudo. Pidió un par de penaltis sobre Haaland y otro sobre Rodri que ni el árbitro ni el VAR concedió y en el último segundo Murillo sacó un disparo sobre línea. El City se diluyó ante un Forest enrocado en su intento por sacar un punto que alivie su posición en la tabla. El empate es matador para este City. Un desastre en un momento clave de la temporada que además reduce la presión sobre el Arsenal, que cuando parecía que empezaba a derrumbarse por los nervios, recibe un impulso en forma de favor del City. Con nueve partidos por jugar, la ventaja del Arsenal en la cabeza de la tabla es de siete puntos con un partido más. Aunque los 'Sky Blues' recuperen ese partido y ganen al Arsenal en el Etihad en abril, el Arsenal seguirá líder. A Guardiola ya solo le queda esperar ganar todo y que el Arsenal sume nuevos pinchazos. En caso contrario, la Premier viajará a Highbury por primera vez en 22 años.