Real Madrid recibe la noticia que no quería escuchar de Kylian Mbappé y Pep Guardiola lo festeja ¿Y el Mundial 2026?

Hay un conflicto total con Kylian Mbappé. Real Madrid teme mucho por su mejor jugador y ahora reportan que pueden perderlo por el resto de la temporada, algo que sería lapidario para la Casa Blanca tras lo sucedido con Rodrygo Goes. Mbappé está dispuesto a volver, pero tiene el resco de romperse todo y que se auna lesión de muy dura. La 'Cadena Ser' desveló que el parte médico del delantero habla de un esguince en su rodilla izquierda, pero que podría derivar en una rotura del ligamento cruzado posterior si regresa a los terrenos de juego.

La lesión sería más importantes y que puede durar semanas o incluso perderse toda la temporada si forza y con el Mundial a menos de 100 días, Kylian puede perder todo. Ante el dolor insistente, Mbappé decidió ir a visitarse a Francia con el especialista Bertrand Sonnery-Cotte para que emitiera un juicio sobre su rodilla. Y el consejo es claro: debe parar de forma indefinida para evitar males mayores. Anton Meana, periodista de la 'Cadena Ser' lo explicó mejor: "El ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda está a punto de romperse. Digamos que es un esguince, porque así lo indica el informe médico, pero esta lesión es más grave. Quedan 100 días para el Mundial y no le queda ni uno. Necesita todos los días para recuperarse y poder jugar el Mundial". Y agregó: "las fechas que menciona el club, es decir, las posibilidades de que Mbappé esté de vuelta a tiempo para el partido de vuelta contra el Manchester City, no son compartidas por su entorno. Esta fecha es totalmente posible, pero su participación conlleva un riesgo que no está dispuesto a asumir en este momento".

Así que el riesto está asumido, no llegará a la ida contra el City y si forza puede perderse el resto de la temporada y el Mundial 2026 con Francia.

Mbappé, en Francia, y Bellingham, en Inglaterra para tratarse de sus lesiones

El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", detallaba el parte médico emitido el lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico. La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 18 encuentros y el delantero francés participó en 12. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo. Sin fecha de vuelta fija a los terrenos de juego, pero con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones -ida el 11 de marzo y vuelta el 17- ante el Manchester City como gran objetivo. Siempre, dependiendo de las sensaciones del futbolista y tratando de evitar riesgos.