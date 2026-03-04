Real Madrid recibe la noticia que no quería escuchar de Kylian Mbappé y Pep Guardiola lo festeja ¿Y el Mundial 2026?

Hay un conflicto total con Kylian Mbappé. Real Madrid teme mucho por su mejor jugador y ahora reportan que pueden perderlo por el resto de la temporada, algo que sería lapidario para la Casa Blanca tras lo sucedido con Rodrygo Goes.Mbappé está dispuesto a volver, pero tiene el resco de romperse todo y que se auna lesión de muy dura. La 'Cadena Ser' desveló que el parte médico del delantero habla de un esguince en su rodilla izquierda, pero que podría derivar en una rotura del ligamento cruzado posterior si regresa a los terrenos de juego.