Real Madrid recibe la noticia que no quería escuchar de Kylian Mbappé y Pep Guardiola lo festeja ¿Y el Mundial 2026?

Kylian Mbappé está dando la nota negra en el Real Madrid y esto es lo que informan desde España.

    Real Madrid está en vilo por la situación que vive su máximo goleador.

     Kevyn Oseguera
2026-03-04

Hay un conflicto total con Kylian Mbappé. Real Madrid teme mucho por su mejor jugador y ahora reportan que pueden perderlo por el resto de la temporada, algo que sería lapidario para la Casa Blanca tras lo sucedido con Rodrygo Goes.

Mbappé está dispuesto a volver, pero tiene el resco de romperse todo y que se auna lesión de muy dura. La 'Cadena Ser' desveló que el parte médico del delantero habla de un esguince en su rodilla izquierda, pero que podría derivar en una rotura del ligamento cruzado posterior si regresa a los terrenos de juego.

Klopp sorprende a Real Madrid con su decisión y el DT que vuelve a sonar tras 7 años para reemplazar a Arbeloa

La lesión sería más importantes y que puede durar semanas o incluso perderse toda la temporada si forza y con el Mundial a menos de 100 días, Kylian puede perder todo.

Ante el dolor insistente, Mbappé decidió ir a visitarse a Francia con el especialista Bertrand Sonnery-Cotte para que emitiera un juicio sobre su rodilla. Y el consejo es claro: debe parar de forma indefinida para evitar males mayores.

Anton Meana, periodista de la 'Cadena Ser' lo explicó mejor: "El ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda está a punto de romperse. Digamos que es un esguince, porque así lo indica el informe médico, pero esta lesión es más grave. Quedan 100 días para el Mundial y no le queda ni uno. Necesita todos los días para recuperarse y poder jugar el Mundial".

Y agregó: "las fechas que menciona el club, es decir, las posibilidades de que Mbappé esté de vuelta a tiempo para el partido de vuelta contra el Manchester City, no son compartidas por su entorno. Esta fecha es totalmente posible, pero su participación conlleva un riesgo que no está dispuesto a asumir en este momento".

Pep Guardiola celebra: Mbappé y las siete bajas confirmadas antes de enfrentar City que pone en jaque la Champions League

Así que el riesto está asumido, no llegará a la ida contra el City y si forza puede perderse el resto de la temporada y el Mundial 2026 con Francia.

Mbappé, en Francia, y Bellingham, en Inglaterra para tratarse de sus lesiones

El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", detallaba el parte médico emitido el lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 18 encuentros y el delantero francés participó en 12. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo.

Sin fecha de vuelta fija a los terrenos de juego, pero con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones -ida el 11 de marzo y vuelta el 17- ante el Manchester City como gran objetivo. Siempre, dependiendo de las sensaciones del futbolista y tratando de evitar riesgos.

Yamal se fue llorando, hinchas del Barcelona atacaron a los jugadores del Atlético y el penal que no se cobró por el VAR

Mientras, Mbappé se recupera en París junto a preparadores del Real Madrid, el galo Sébastien Devillaz y el español Willy Zurdo, fisioterapeuta del club y medalla de plata en los JJOO de Río 2016 en gimnasia rítmica.

Con ellos compartió una foto en sus redes sociales con un mensaje -“todo es cuestión de trabajo”- y regresará a Madrid el viernes para continuar su recuperación.

Por su parte, Bellingham se encuentra en Londres acompañado por Nico Mihic, jefe de los servicios médicos del Real Madrid desde enero de 2026, en su segunda etapa tras abandonar el club en 2023.

En el caso de Bellingham, el futbolista viajó a Inglaterra, de donde volverá a Madrid el jueves, para obtener la opinión de otro especialista, una vez la rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda le mantiene ya más de un mes fuera de los terrenos de juego, superando la previsión inicial.

Una segunda opinión que han seguido Mbappé y Bellingham y que, según informan a EFE fuentes del club, forma parte del proceso habitual de trabajo de Nico Mihic, y que mantiene en esta segunda etapa en la que la enfermería del Real Madrid no deja de aumentar.

La más grave, la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha que sufrió Rodrygo Goes el lunes ante el Getafe y que le tendrá alejado de los terrenos de juego de 10 a 12 meses.

