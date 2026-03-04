Internacionales

Real Madrid sigue con las malas noticias: Arbeloa pierde a tres jugadores y se confirma la dura sanción a Mastantuono

El Comité de Disciplina de RFEF de España ha publicado este miércoles las sanciones de la jornada 26

     Johan Raudales
2026-03-04

El Comité de Disciplina de RFEF de España ha publicado este miércoles las sanciones de la jornada 26 y se ha conocido el castigo que ha recibido Franco Mastantuono tras decirle "vaya put* vergüenza" al árbitro central.

Para poner en contexto, el jugador del Real Madrid, que disputó los últimos minutos del partido en la caída ante el Getafe, se marchó a vestuarios antes de tiempo tras ser expulsado por el colegiado Muñiz Ruiz.

Según indicó el acta, el motivo fueron las palabras que el argentino le dijo al árbitro: "En el minuto 90' el jugador (30) Mastantuono, Franco fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".

Conociendo esto, el Comité de Disciplina ha apoyado al árbitro central y al argentino finalmente le ha caído un castigo de dos partidos. Se trata de la sanción más dura que le podía caer al futbolista por los hechos que se redactaron en el acta.

"2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124)", apunta el Comité de Disciplina.

Además, en el documento también se confirman las sanciones para Álvaro Carreras y Dean Huijsen. Los dos defensas del equipo blanco vieron la tarjeta amarilla ante el Getafe y cumplirán ciclo de amonestaciones en el partido ante el Celta, al que el Madrid llegará completamente en cuadro.

¿RECIBIÓ CASTIGO RAFA MIR POR SUPUESTO ACTO RACISTA?

Del mismo modo, el Comtié de Disciplina de la RFEF ha abierto un expediente extraordinario a raíz de la denuncia racista del pasado domingo de Omar El Hilali a Rafa Mir que el colegiado recogió así en el acta arbitral: "En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: "viniste en patera", no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos."

Expediente extraordinario para recabar más información al respecto que implica el nombramiento de un juez instructor que será el encargado de requerir a las partes que den su versión además de tener la mayor información posible

En dado caso de probarse que este insulto existió, el jugador del Elche se expondría a una sanción de hasta diez partidos según el artículo 105 relativo conductas contrarias al buen orden deportivo de carácter grave. Además implica una multa de entre 602 y 3006 euros.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
