Real Madrid sigue con las malas noticias: Arbeloa pierde a tres jugadores y se confirma la dura sanción a Mastantuono

El Comité de Disciplina de RFEF de España ha publicado este miércoles las sanciones de la jornada 26 y se ha conocido el castigo que ha recibido Franco Mastantuono tras decirle "vaya put* vergüenza" al árbitro central. Para poner en contexto, el jugador del Real Madrid, que disputó los últimos minutos del partido en la caída ante el Getafe, se marchó a vestuarios antes de tiempo tras ser expulsado por el colegiado Muñiz Ruiz.

Según indicó el acta, el motivo fueron las palabras que el argentino le dijo al árbitro: "En el minuto 90' el jugador (30) Mastantuono, Franco fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza". Conociendo esto, el Comité de Disciplina ha apoyado al árbitro central y al argentino finalmente le ha caído un castigo de dos partidos. Se trata de la sanción más dura que le podía caer al futbolista por los hechos que se redactaron en el acta. "2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124)", apunta el Comité de Disciplina. Además, en el documento también se confirman las sanciones para Álvaro Carreras y Dean Huijsen. Los dos defensas del equipo blanco vieron la tarjeta amarilla ante el Getafe y cumplirán ciclo de amonestaciones en el partido ante el Celta, al que el Madrid llegará completamente en cuadro.

¿RECIBIÓ CASTIGO RAFA MIR POR SUPUESTO ACTO RACISTA?