Atlético de Madrid conoce a su rival para la gran final de la Copa del Rey luego de eliminar al Barcelona: hora y dónde ver

La final de la Copa del Rey 2025/26 se disputará entre Atlético de Madrid y la Real Sociedad y se conocerá al sucesor de trono, mismo que actualmente es ocupado por Barcelona luego de haberse coronado en la última edición. Los del 'Cholo' Simeone llegan a esta final tras una semifinal agónica ante el vigente campeón, el FC Barcelona. Los colchoneros ganaron 4-0 en la ida de la eliminatoria en el Metropolitano, pero en la vuelta en el Camp Nou cayeron 3-0 ante los azulgranas.

A pesar de la dura derrota en el juego de vuelta, el marcador global fue 4-3 a favor del Atlético, que resistió hasta el final y selló su pase a la final copera por primera vez desde 2013 y ahora, 13 años después tienen la oportunidad de levantar el trofeo. Por su parte, la Real Sociedad se metió en la final después de una semifinal muy igualada frente al Athletic Club en la que ganó 1-0 la vuelta y ya había ganado 1-0 en la ida en San Mamés. Esos dos goles en ambos partidos fueron suficientes para que los donostiarras aseguraran su presencia en Sevilla y disputen la Copa del Rey.

HORA Y DÓNDE VER LA FINAL DE LA COPA DEL REY

La final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se disputará el próximo sábado 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en España. El encuentro está programado para las 21:00 horas (hora de España), lo que equivale a las 2 de la tarde en Honduras.