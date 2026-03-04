Atlético de Madrid conoce a su rival para la gran final de la Copa del Rey luego de eliminar al Barcelona: hora y dónde ver

La final de la <b>Copa del Rey </b>2025/26 se disputará entre <b>Atlético de Madrid </b>y la <b>Real Sociedad </b>y se conocerá al sucesor de trono, mismo que actualmente es ocupado por <b>Barcelona </b>luego de haberse coronado en la última edición.Los del 'Cholo' Simeone llegan a esta final tras una semifinal agónica ante el vigente campeón, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-lo-pierde-un-mes-ya-es-oficial-el-tiempo-que-estaran-de-baja-alejandro-balde-y-jules-kounde-flick-sufre-FI29562711" target="_blank">FC Barcelona</a></b>. Los colchoneros ganaron 4-0 en la ida de la eliminatoria en el Metropolitano, pero en la vuelta en el <b>Camp Nou </b>cayeron 3-0 ante los azulgranas.