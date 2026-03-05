Real Madrid quiere ficharlo y recibe dura respuesta: "No es lo mejor para mí; sería una estupidez irme del PSG"

El Real Madrid pasa por uno de los peores momentos de los últimos años, tras haber gastado 167,5 millones en fichajes en el último mercado de verano. Mastantuono (45 millones), Huijsen (62,5), Carreras (50) y Alexander-Arnold (10) fueron los hombres por los que apostó el club para intentar mejorar el rendimiento ofrecido la pasada campaña, en la que acabaron sin ningún título importante. Sin embargo, ninguno de estos refuerzos ha producido el efecto deseado en el equipo de Álvaro Árbeloa, que ya está fuera de la Copa del Rey y cuatro puntos por detrás del líder Barcelona en LaLiga.

Con el bajo nivel de los blancos, varias figuras han vuelto a aparecer en el radar y uno de ellos es Vitinha. El volante del PSG ha sido uno de los jugadores que más se ha relacionado en los últimos meses con el Real Madrid, aunque él mismo se ha encargado de acabar con los rumores. "No creo que sea lo mejor para mí. ¡Sería una estupidez irme del PSG!", sentenció el portugués en el programa 'Soltinhos pelo mundo'. De esta manera, Vitinha cierra la puerta al Real Madrid, que llevaba varios meses siguiéndolo muy de cerca para reforzar la medular. Además, el futbolista de 26 años también aclara que se encuentra de maravilla en París. "No creo que irme al Madrid sea lo mejor ahora mismo. Me encantar estar aquí en el PSG. Tenemos una plantilla fantástica y un entrenador increíble como Luis Enrique. Tenemos un grupo fantástico", explicó.