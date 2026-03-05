Real Madrid quiere ficharlo y recibe dura respuesta: "No es lo mejor para mí; sería una estupidez irme del PSG"

El <b>Real Madrid</b> pasa por uno de los peores momentos de los últimos años, tras haber gastado 167,5 millones en fichajes en el último mercado de verano. <b>Mastantuono </b>(45 millones), <b>Huijsen </b>(62,5), <b>Carreras </b>(50) y A<b>lexander-Arnold</b> (10) fueron los hombres por los que apostó el club para intentar mejorar el rendimiento ofrecido la pasada campaña, en la que acabaron sin ningún título importante.Sin embargo, ninguno de estos refuerzos ha producido el efecto deseado en el equipo de<b> Álvaro Árbeloa</b>, que ya está fuera de la Copa del Rey y cuatro puntos por detrás del líder <b>Barcelona </b>en LaLiga.