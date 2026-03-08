Real Madrid recibe la noticia que pone en aprietos a Guardiola: los 3 que regresan ante el City en Champions ¿Y Mbappé?

Álvaro Arbeloa juntó a los titulares que el viernes vencieron en Balaídos al Celta en LaLiga con el grupo reducido que se ejercitó el sábado, integrado por Andriy Lunin, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Fran García, Franco Mastantuono y Gonzalo García.Se ausentó el defensa alemán Antonio Rüdiger, que jugó en Vigo con molestias musculares y aumentó el tiempo de recuperación antes de sumarse al grupo en la sesión del lunes, según informan a EFE fuentes del club, que confirman también la presencia de Carreras frente al City.