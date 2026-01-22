¡Sorpresa! Gigante de América tiene en carpeta al delantero argentino Rodrigo Auzmendi, exjugador del Motagua

<b>Boca Juniors</b> continúa activo en el mercado de pases tras la frustrada negociación con <b>Atlético Nacional por Marino Hinestroza</b>, una situación que generó malestar en la dirigencia. Con varias bajas en ofensiva y la necesidad de reforzar el ataque, el club <b>xeneize</b> mantiene en carpeta a varios delanteros, entre ellos<b> Rodrigo Auzmendi, </b>exjugador de Motagua y actual figura de <b>Banfield,</b> quien dejó una huella importante en la Liga Nacional de Honduras.Las lesiones simultáneas de <b>Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel</b> encendieron las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda. De cara al debut en el Torneo Apertura ante Riestra, Boca quedó con pocas alternativas ofensivas, obligando al DT a recurrir a Lucas Janson y a promover al juvenil Iker Zufiaurre. Este escenario aceleró la búsqueda de atacantes por parte de la dirigencia comandada por <b>Juan Román Riquelme.</b>