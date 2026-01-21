"Chuy" Pérez confirma que rechazó ofertas y asegura que no viene de paseo a Marathón: "Vengo a ser una pieza clave"

Tras finalizar su primera práctica con el club, Carlos Pérez habló con <b>DIARIO DIEZ</b> sobre su llegada al conjunto sampedrano y aseguró, "estoy muy alegre y muy orgulloso de estar aquí y de representar a una gran institución como lo es Marathón".Luego de concretarse su fichaje por el nueve veces campeón del fútbol hondureño, "Chuy" confesó, "Siendo sincero, no me lo creía. Siempre he apoyado a este equipo, incluso he llorado cuando he visto partidos que se han perdido. Hoy estoy aquí representándolo y muy feliz de estar acá".