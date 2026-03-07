Liga Hondubet

EN VIVO Olancho FC vs Platense: Merlin Bonilla se luce en el arco del Tiburón evitando que anoten los Potros

La jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Hondubet se pone en marcha este 7 de marzo.

Primer tiempo
Olancho FC
0
Platense FC
0
    Así luce en estos momentos el estadio Rubén Guifarro de la ciudad de Catacamas, Olancho. Foto cortesía Platense.
2026-03-07

La jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Hondubet está en marcha hoy con el partido entre Olancho FC y Platense en el estadio Rubén Guifarro de la ciudad de Catacamas. Sigue el MINUTO A MINUTO DEL JUEGO.

MINUTO A MINUTO DEL OLANCHO FC VS PLATENSE

MINUTO 19: Merlin Bonilla le detuvo tres remates al Olancho, el primero al "Camello" Delgado, una tijereta de Nelson Múñoz y en el contrarremate Clayvin Zúniga.

MINUTO 9: Venenoso centro de Moisés Rodríguez, "Yío" Puerto no llegó a tiempo y tampoco el arquero olanchano Harold Fonseca, casi fue gol.

MINUTO 8: Centro peligroso de Omar Elvir que escolta el meta Merlin Bonilla, asustando al Tiburón.

MINUTO 1: Yemerson Cabrera se escapa por derecha, centra y Merlin Bonilla se lanza para atrapar el balón.

¡Comenzó el juego! En Catacamas se mueve el balón entre Olancho FC y Platense.

Platense y su 11 titular: Merlin Bonilla, Oslan Velásquez, Brandon Santos, Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Rubén García, Moisés Rodríguez, Eduardo Urbina, Yoel Castillo, Erick Puerto y Georgie Welcome.

En el Tiburón, el entrenador Raúl Cáceres decidió que Edwin Solani inicie como suplente.

Alineación de Olancho FC: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Nelson Múñoz, Geisson Perea, Henry Gomez, Gabriel Leiva, Juan Delgado, Omar Elvir, Machuca Ramírez, Yemerson Cabrera y Clayvin Zúniga.

Amarilla: Geisson Perea (23)

El partido inicia a las 5:15 pm en el estadio Rubén Guifarro de la ciudad de Catacamas, Olancho.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
Olancho FC
Platense FC
