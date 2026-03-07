EN VIVO Olancho FC vs Platense: Merlin Bonilla se luce en el arco del Tiburón evitando que anoten los Potros

La jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Hondubet está en marcha hoy con el partido entre Olancho FC y Platense en el estadio Rubén Guifarro de la ciudad de Catacamas. Sigue el MINUTO A MINUTO DEL JUEGO.



MINUTO A MINUTO DEL OLANCHO FC VS PLATENSE



MINUTO 19: Merlin Bonilla le detuvo tres remates al Olancho, el primero al "Camello" Delgado, una tijereta de Nelson Múñoz y en el contrarremate Clayvin Zúniga.



MINUTO 9: Venenoso centro de Moisés Rodríguez, "Yío" Puerto no llegó a tiempo y tampoco el arquero olanchano Harold Fonseca, casi fue gol.



MINUTO 8: Centro peligroso de Omar Elvir que escolta el meta Merlin Bonilla, asustando al Tiburón.



MINUTO 1: Yemerson Cabrera se escapa por derecha, centra y Merlin Bonilla se lanza para atrapar el balón.



¡Comenzó el juego! En Catacamas se mueve el balón entre Olancho FC y Platense.



Platense y su 11 titular: Merlin Bonilla, Oslan Velásquez, Brandon Santos, Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Rubén García, Moisés Rodríguez, Eduardo Urbina, Yoel Castillo, Erick Puerto y Georgie Welcome.



En el Tiburón, el entrenador Raúl Cáceres decidió que Edwin Solani inicie como suplente.



Alineación de Olancho FC: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Nelson Múñoz, Geisson Perea, Henry Gomez, Gabriel Leiva, Juan Delgado, Omar Elvir, Machuca Ramírez, Yemerson Cabrera y Clayvin Zúniga.



Amarilla: Geisson Perea (23)



El partido inicia a las 5:15 pm en el estadio Rubén Guifarro de la ciudad de Catacamas, Olancho.