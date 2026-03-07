Liga Hondubet

¡Confirmado! Olimpia y Real España conocen el árbitro para el clásico en el Estadio Nacional Chelato Uclés

La Liga Nacional de Honduras determinó un árbitro capitalino para el Olimpia vs Real España por la fecha diez del torneo Clausura.

  • ¡Confirmado! Olimpia y Real España conocen el árbitro para el clásico en el Estadio Nacional Chelato Uclés

    Olimpia y Real España se miden en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

     Mario O. Figueroa
2026-03-07

El Club Deportivo Olimpia y el Real Club Deportivo España protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El compromiso está programado para disputarse a las 5:15 de la tarde.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

En la previa del duelo, el Real España llega como líder del torneo con 18 puntos, mientras que Olimpia se ubica en la cuarta posición con 11 unidades, por lo que el choque promete ser intenso desde el primer minuto.

Olimpia y Motagua contra duros rivales: partidos y horarios de la última jornada de la primera vuelta del torneo Clausura

La cuarteta arbitral para este compromiso estará encabezada por Nelson Salgado como juez central, acompañado en las bandas por Shirley Perelló y José Espinoza como asistentes, mientras que Selvin Brown fungirá como cuarto árbitro.

Para este compromiso, el conjunto aurinegro no podrá contar con el atacante Nixon Cruz. El delantero se sometió recientemente a una operación y estará fuera de las canchas entre seis y ocho semanas.

Por su parte, Olimpia recibe una buena noticia con la recuperación del futbolista Jamir Maldonado, quien ya superó su lesión y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico de cara a este importante duelo del Clausura.

El detalle poco conocido y curioso que tendrá el FVS ¿Cuándo será utilizado en Honduras? ¿Qué estadios faltan por realizarse lo ajustes?


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|