¡Confirmado! Olimpia y Real España conocen el árbitro para el clásico en el Estadio Nacional Chelato Uclés

El Club Deportivo Olimpia y el Real Club Deportivo España protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 10 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El compromiso está programado para disputarse a las 5:15 de la tarde.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

En la previa del duelo, el Real España llega como líder del torneo con 18 puntos, mientras que Olimpia se ubica en la cuarta posición con 11 unidades, por lo que el choque promete ser intenso desde el primer minuto.