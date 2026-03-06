El detalle poco conocido y curioso que tendrá el FVS ¿Cuándo será utilizado en Honduras? ¿Qué estadios faltan por realizarse lo ajustes?

Federación de Fútbol de Honduras, Liga Hondubet, árbitros y capacitadores FIFA continúan este viernes 6 de marzo implementando en prácticas el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/que-fvs-cual-principal-diferencia-existe-con-var-liga-honduras-hondubet-PH29598465" target="_blank">FVS (Football Video Support).</a></b>Esta herramienta tecnológica es un sistema alternativo al VAR (Video Assistant Referee) que está próximo a entrar en escena en los partidos de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">primera división en Honduras.</a></b>