Javier López, sobre sus compatriotas José Molina y Francis Hernández, el FVS en Honduras y Motagua puede ser líder: "Será muy positivo"

También se refirió a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/que-fvs-cual-principal-diferencia-existe-con-var-liga-honduras-hondubet-PH29598465" target="_blank">la llegada del FVS</a></b> (Soporte de vídeo para fútbol) al fútbol hondureño, donde dejó ver que todos serán beneficiados, y más los árbitros porque les permitirá que puedan corregir algunos errores. <b>Javier López</b> aconsejó al nuevo técnico de la Selección Nacional de Honduras, donde le explica como es y lo que le ayudaría a quitarse la presión. <br /><br /><b>CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ<br /><br />Llegada del FVS al fútbol de Honduras: </b>"Muy positivo, lo veníamos solicitando, será muy importante y sobre todo para los árbitros para que puedan tomar mejores decisiones y de esta manera de influir menos en los resultados, así no estamos un día después del partido hablando de polémicas arbitrales".<br /><br /><b>¿Cómo se encuentra el equipo?:</b> "Tenemos una oportunidad bonita, si conseguimos un resultado positivo nos pondremos de líderes, eso sería muy importante y ya situarnos en esa zona de objetivo".<br /><br /><b>Es positivo no tener bajas:</b> "Es un privilegio la plantilla que tenemos y más si está completa, muy contento, quiero felicitar al cuerpo técnico que ha hecho un gran trabajo con los jugadores".<br /><br /><b>¿Qué espera Motagua ante Choloma?</b> "Choloma merece más puntos de los que tiene, ha puesto en dificultades a muchos equipos, esperamos un partido muy complicado, es un equipo que se la juega a todas, Motagua tiene que mostrar ese orden y disciplina, contundencia en el área".<br /><br /><b>Ganar se pone como líderes:</b> "Hay una gran motivación, sabemos que lo es que queremos es el campeonato es ser el campeón, pero estos son los pasos previos para poder lograrlo".<br /><br /><b>El nuevo técnico de la H:</b> "No he tenido la oportunidad de reunirme con él (José Francisco Molina), sí con Francis (Hernández), la división de opiniones va a existir siempre, los entrenadores estamos expuestos a que haya gente que piense que nuestro proceso puede ser adecuado y correcto, otros que no, no se trata de contentar a todo el mundo, la única forma de ir descubriendo será con el trabajo diario y de los resultados".<br /><br />"Consejo que alguien que lleva tiempo aquí, primero que observe y que a partir de ahí que vaya tomando las decisiones que sean correctas y adecuadas, el contexto que se va a encontrar en cada país es diferente y ese periodo de observación a veces un poquito desde la distancia le va a permitir tener un mayor conocimiento no solo de los jugadores, si no de todo lo que rodea a toda la selección de Honduras".<br /><br /><b>Sobre el fútbol hondureño:</b> "Encontrará la apertura de la que había antes, va a encontrar un campo con la tierra puesta, porque quedan cuatro años para el Mundial, queda un proceso largo, hay que ir poniéndole la semilla, hay que ir abonando, regando, y eso solo se irá consiguiendo con el día a día, es una bonita oportunidad que tiene el fútbol de Honduras con estas personas que acaban de llegar de poder crecer, de poder mejorar y de poder ir arando ese campo y que finalmente se logre volver a ir a un Mundial".