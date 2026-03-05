¿Qué es el FVS y cuál es la principal diferencia que existe con el VAR?

En primera instancia, esta tecnología tendrá un<b> funcionamiento similar al del VAR</b> y será un importante apoyo para los jueces hondureños, sin embargo, tiene algunas diferencias significativas con respecto al asistente de video arbitral utilizado en las grandes ligas del mundo y en torneos FIFA.<b>LAS DIFERENCIAS ENTRE EL VAR Y FVS</b><br /><br />Conocido también como "tarjeta verde" o "el nuevo VAR", el FVS es una alternativa <b>que ha proporcionado la FIFA </b>a competiciones y federaciones que por limitaciones financieras, logísticas o técnicas no pueden contar con el VAR tradicional.Al contrario que la tecnología que entró en la escena del fútbol mundial de forma oficial en Rusia 2018, en donde hay un equipo de colegiados situados en una cabina verificando las diferentes cámaras y llamando al juez central en caso de ser necesario, con el FVS el árbitro solo revisa una jugada si el entrenador<b> solicita un "desafío formal</b>" mediante una tarjeta de revisión de color verde. Ante la solicitud del técnico, el silbante irá a revisar la jugada cuando el balón no esté en juego o se encuentre en una zona neutral.