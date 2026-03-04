Real España, entre la espada y la pared: La dura decisión que tiene que tomar "La Máquina" con Nixon Cruz

Sin embargo, el panorama médico obliga a valorar seriamente la cirugía. Si Nixon Cruz es operado esta misma semana, el tiempo estimado de recuperación sería de aproximadamente dos meses, lo que lo dejaría fuera de la fase regular del torneo Clausura y lo pondría en duda hasta las triangulares.Este martes fue evaluado nuevamente y se confirmó que mantiene inflamada la rodilla. A pesar de ello, ha estado sometiéndose a fisioterapias y tratamiento con medicamentos, respondiendo de forma positiva en las últimas sesiones, lo que mantiene una ligera esperanza de evitar el quirófano.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</a></b>La decisión final no solo impactará el presente deportivo de <b>Real España</b>, sino también el futuro profesional del jugador. Entre el deseo de potenciar una transferencia internacional y la necesidad de garantizar su plena recuperación, el club deberá elegir el camino más conveniente para <b>Nixon Cruz</b> y para sus aspiraciones en el campeonato.