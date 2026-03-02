Carlos Pérez habla de sus cambios y se ilusiona con la Selección de Honduras: “Quiero demostrar de lo que estoy hecho"

<b>Se regresó al triunfo y en un clásico ante Olimpia. ¿Cómo lo vivió el grupo?</b>Muy feliz cada uno de nosotros por el trabajo que hicimos. Más que todo, agradecido con Dios por esto. Gracias a los profesores y a cada uno de mis compañeros por el esfuerzo que tuvimos en el partido.<b>¿Cómo te has sentido en estos meses con Marathón? Decían que te podía pesar el cambio de un equipo denominado chico a un grande.</b>Yo no le tomo mucha importancia a ese tipo de comentarios. Vengo aquí como el primer día, soy un obrero, vengo a trabajar, a dar el máximo y siempre un extra.<b>Te tocó aportar con asistencia, ¿lo planificaste así?</b>No, la verdad que no. Ya estando en el partido uno tiene que vivirlo y experimentar lo bonito que es, porque es una bonita experiencia, como lo he dicho siempre. Nunca me lo imaginaba, pero siempre estoy a disposición, ya sea marcando o dando una asistencia. Yo soy feliz con el equipo ganador.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</a></b><b>Antes celebrabas los triunfos contra Olimpia, Real España y Motagua desde las graderías; ahora lo haces dentro del terreno de juego.</b>Fuera de lo deportivo, como aficionado, me siento muy feliz porque estoy haciendo bien las cosas y aportando mucho a una gran institución como Marathón. Estoy muy feliz de estar aquí y representarlo.<b>¿Veo que disfrutas eso de estar ‘bailando’ a los defensar rivales?</b>No es burla ni nada, así es mi fútbol. Soy muy intenso, tenga la pelota o no, siempre estoy buscando el espacio para ayudar al equipo y eso me hace sentir muy feliz.<b>¿Pero se siente bien dejar atrás jugadores?</b>Yo trato de aprender de cada futbolista, tomo lo mejor y voy mejorando, voy trabajando, porque sé que me falta mucho. Tengo que crecer y aprender, y de eso se trata. Voy a trabajar día a día para seguir mejorando.<b>¿Quién es el defensor que más te ha costado?</b>No he visto un defensa que diga “este me costó”. Todavía no me lo he topado, pero si en algún momento pasa, espero estar bien preparado.<b>Hay nuevo técnico en la Selección, se avecina un nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. Estás siendo titular y en un equipo grande. ¿Te ilusiona ser parte de lo que viene?</b>La verdad que sí. Siempre platico con mi madre, que es la que me apoya en todo momento. Gracias a ella y a Dios soy lo que soy. Me gustaría tener un llamado para demostrar de lo que estamos hechos. Solo queda trabajar y esperar la oportunidad.<b>Ya se habla de nuevas generaciones y de recambio en la Selección Nacional. ¿Te ves en la próxima convocatoria para el amistoso contra Perú?</b>Siendo sincero, no me enfoco en eso. Como lo he dicho, esto no es de mirarse si estoy bien o mal. Trabajo día a día para seguir mejorando. El llamado llegará a su tiempo, al tiempo de Dios. Confío en que se dará porque trabajo bien y hago las cosas correctamente con mi equipo y mi gente.