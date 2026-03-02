Liga Hondubet

Génesis PN vs Lobos EN VIVO: Hora y dónde ver la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet

EN DIRECTO | Génesis recibe a Lobos UPNFM en el Estadio Roberto Suazo Córdova del departamento de La Paz.

INICIA: 3:30 PM
    Génesis PN vs Lobos UPN se miden en el cierre de la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

     Mario O. Figueroa
2026-03-02

La jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Nacional se cerrará este lunes con un duelo clave en la zona baja de la tabla cuando Génesis PN reciba a Lobos UPNFM en el estadio Roberto Suazo Córdova.

Génesis se ubica en la undécima casilla con 6 puntos y sabe que un triunfo en casa es vital para salir del fondo y tomar oxígeno en la recta intermedia del torneo. El conjunto policial buscará hacer pesar su localía en La Paz para sumar tres puntos que podrían cambiar su panorama.

Lobos UPNFM es noveno con 7 unidades y atraviesa un momento de altibajos. Los dirigidos por Salomón Nazar, vienen de mostrar una buena versión en su último compromiso al derrotar a Platense, un resultado que les devolvió confianza y que ahora intentarán respaldar fuera de casa. Una nueva victoria podría catapultarlos varios puestos en la clasificación.

El encuentro arrancará a las 3:00 de la tarde y será transmitido por Deportes TVC. El minuto a minuto también estará disponible a través de www.diez.hn

AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO DEL GÉNESIS VS LOBOS

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
