Génesis PN vs Lobos EN VIVO: Hora y dónde ver la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet

La jornada 9 del torneo <b>Clausura de la Liga Nacional </b>se cerrará este lunes con un duelo clave en la zona baja de la tabla cuando<b> Génesis PN</b> reciba a <b>Lobos UPNFM</b> en el estadio Roberto Suazo Córdova.Génesis se ubica en la undécima casilla con 6 puntos y sabe que un triunfo en casa es vital para salir del fondo y tomar oxígeno en la recta intermedia del torneo. El conjunto policial buscará hacer pesar su localía en La Paz para sumar tres puntos que podrían cambiar su panorama.<b>Lobos UPNFM</b> es noveno con 7 unidades y atraviesa un momento de altibajos. Los dirigidos por <b>Salomón Nazar</b>, vienen de mostrar una buena versión en su último compromiso al derrotar a <b>Platense</b>, un resultado que les devolvió confianza y que ahora intentarán respaldar fuera de casa. Una nueva victoria podría catapultarlos varios puestos en la clasificación.El encuentro arrancará a las 3:00 de la tarde y será transmitido por Deportes TVC. El minuto a minuto también estará disponible a través de www.diez.hn