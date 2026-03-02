Nahúm Espinoza revela por qué nunca integró una Selección Nacional y responde a Wilson Palacios: "Esos son errores"

<b>¿Le hubiera gustado dirigir a la Selección de Honduras en algún punto de su carrera?</b><br /><br />Sí, pero yo me convencí desde la época de jugador sobre ese tema. En el año 88, y lo voy a decir por primera vez, puede parecer soberbia, pero yo era uno de los mejores jugadores del país, yo estaba en mi mejor momento. ¿Usted qué cree que me llamaron a una selección? Nunca, nunca.<br /><br />Yo nunca estuve en una selección, nunca. Y pude haber estado, no porque lo diga, sino porque lo demostré y no tuve ninguna oportunidad, entonces ahí dije yo: "Esto no es para mí". De técnico era tricampeón, no era campeón, era tricampeón. ¿Usted qué cree que tuve alguna posibilidad de ser entrenador de la selección? Ninguna. Para mí ese ese tema se terminó, no ahora, hace muchísimo tiempo.<b>Profe, usted dijo que ya no mira fútbol, pero al haber sido técnico de Olimpia y Real España es inevitable consultarle sobre la actuación de ambos equipos en la Copa de Campeones de Concacaf.</b><br /><br />Es que no es fácil. Primero te voy a decir, yo hace 20 años uno de los objetivos que tenía con Olimpia era jugar más rápido, mayor intensidad. Para mayor intensidad tienes que ser mejor técnicamente, jugar en superficies de juego, hablo de canchas de fútbol en mejores condiciones, Gracias a Dios en ese sentido sí se ha avanzado, hoy se puede jugar mejor fútbol, más rápido. Pero ahí tienes que ser disciplinado tácticamente, ahí tienes que jugar con cierta intensidad, ahí no puedes jugar tan lento, si no te comen. Países como Estados Unidos o México te comen, porque ellos técnicamente son mejores y juegan a mayor rapidez. Tienes que ser ordenado en la parte táctica.<b>Usted que dirigió a Wilson Palacios en aquel Olimpia tricampeón, ¿qué opina acerca de las declaraciones que dio sobre las nuevas generaciones de jugadores?</b><br /><br />Para mí esos son errores. Fijate que me hicieron esa pregunta hace algún tiempo y yo primero le preguntaría a un jugador: " Bueno, ¿vos qué sos? Sos artista o sos jugador de fútbol". Sos jugador de fútbol, ¿cuáles son tus obligaciones? Nos hicieron una inducción ahí donde trabajamos y cuáles son nuestras obligaciones, nuestros derechos y todo lo demás. ¿Cuáles son tus obligaciones como jugador? ¿Vos estás obligado a cuidarte, ¿sí o no? ¿Estás obligado a concentrarte, ¿sí o no? ¿Qué pasa si uno de esos factores te influye en tu mente? ¿Qué pasa si no tenés confianza en ti mismo? ¿Cómo vas a rendir? ¿Qué pasa si no entrenás bien? ¿Qué pasa si no le haces caso al técnico? ¿Qué pasa si no sabes ni el sistema de juego que estás jugando?<br /><br />Entonces, el jugador tiene una información básica, pero yo lo primero que le diría, no te confundas que creas que solo porque tenés talento es que vos vas a imponerte futbolísticamente. Recordá que el otro también se prepara y es competitivo. ¿Cómo te vas a imponer? Creyendo siempre hasta el final que vos podés ser mejor que el otro.<b>¿Qué reflexión de vida hace usted después del momento complicado que vivió y ahora estar al frente de un proyecto de fútbol base?</b><br /><br />Yo por sobre todo creo en Dios. Sobre todo eso le puedo decir a la gente que hay un Dios fiel en los cielos, sea bueno o sea malo. Dios existe, Dios ayuda al que le pide. A mí me ayudó cuando yo le pedí y no es que me hinqué hora tras hora. Él sabe que yo mucha paciencia no tengo y me comprende, me ayuda cuando necesito y yo no pido mucho, he aprendido a vivir, puedo tener mucho, puedo tener poco, eso no tiene trascendencia, yo sigo siendo el que soy y punto.