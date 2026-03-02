Nahúm Espinoza revela por qué nunca integró una Selección Nacional y responde a Wilson Palacios: "Esos son errores"

Con las energías renovadas tras haber salido adelante de una dura prueba que le puso la vida, Nahúm Espinoza está de vuelta en el fútbol. Acostumbrado al más alto nivel y la exigencia que eso implica, el técnico tricampeón de Liga Nacional ha comenzado su nuevo proyecto junto a Jorge Ferrufino en la Escuela de Iniciación de Fútbol (Edidfut), un espacio en donde niños y niñas pueden soñar con convertirse en las estrellas del mañana. Pero más allá de su nueva faceta como formador de nuevos talentos y estar ligado al deporte durante casi 40 años, Espinoza reconoce que su vida cambió drásticamente, llegando al punto de ya no disfrutar el fútbol como antes y mucho menos extrañar los banquillos, aunque esto no ha sido ningún impedimento para ofrecer su punto de vista acerca de varios temas de la actualidad futbolística.

Con la sinceridad que le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria como jugador y entrenador, Nahúm Espinoza habló en exclusiva con DIEZ sobre su nuevo proyecto, las dificultades que ha tenido el fútbol femenino, las recientes decisiones que ha tomado la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y el por qué nunca tuvo la oportunidad de formar parte de la Selección Nacional.

La entrevista con Nahúm Espinoza

¿Cómo surgió la idea de iniciar con este proyecto?



Era una inquietud junto con Jorge Ferrufino. Desde que nos conocimos hablábamos del tema y sobre todo este tema del fútbol femenino. Yo le decía a él que está desarrollado, hace tiempo que yo escuché en los cursos de entrenadores que Honduras necesitaba armar selecciones, que el fútbol femenino, igual que el fútbol playa, fútbol sala, debían desarrollarse, pero yo no veo aquí un desarrollo del fútbol femenino, entonces teníamos esa inquietud. A medida que vamos avanzando y platicando, nos damos cuenta que el fútbol es en general. Hay una masa de muchachos, de niños que necesitan ser entrenados, necesitan ocupar su tiempo libre y que mejor que en el fútbol. ¿Qué hizo que usted estableciera en el fútbol femenino una de sus prioridades?



Lo primero es que ahí hay un vacío. Yo creo que hace tiempo que Honduras debió haber desarrollado mejor esto, pero no lo ha hecho por alguna razón de peso. Por ejemplo, las escuelas bilingües han tenido esa inquietud, no de ahora, sino de hace algún tiempo y ellos son los que mejor tienen desarrollado esto y ya sabemos que son edades que si los empezamos es de 7, 8, 9, 10 años y la etapa para mí de tecnificación que le llamo, que es mi escuela anterior, no sé cómo le llaman ahora, que es a partir de los 12 años. Ahí nos queremos entrar y aportar lo que nosotros sabemos en este caso tanto a niñas como a varones. ¿Por qué cree usted que en Honduras el fútbol femenino ha tardado mucho en despegar?



No lo sé a ciencia cierta, pero lo cierto es que si haces una encuesta hay mucho, porque muchas niñas, que por cierto eso se entiende, porque en las edades tempranas no hay un deporte que hayan escogido. A ellos hay que ofrecerles baloncesto, volibol, fútbol y otros deportes para que ellos puedan escoger y después, si tiene cualidades, porque esto es de cualidades, se puedan desarrollar, cosa que no es tan fácil en el caso del fútbol femenino porque todavía no se ha armado una escuela, no está tan visto y bueno y eso hay que hacerlo.

¿Qué opinión tiene acerca de los primeros pasos que se están dando en fútbol femenino en cuanto a las selecciones menores y la conformación de una liga?



Me parece muy bueno y nosotros ahora que estamos en el Ministerio de Educación hemos visto los campeonatos escolares, por ejemplo, la cuestión de las niñas que está en Amarateca y hay otra creo saliendo para Olancho. Ellas tienen un muy buen equipo, entonces ellos contratan entrenadores y eso es lo que se tiene que hacer, iniciar el proyecto e iniciarlos en serio. Yo sé que en el proceso educativo es más difícil porque llevan otras clases, para mí uno de los problemas graves de Honduras hoy en día es que el muchacho no entrena suficiente, son muy pocos días. En ciudades como Tegucigalpa se entiende, porque aquí desplazarse no es tan sencillo como en el resto del país. Hay otras ciudades en las que perfectamente se puede hacer porque hay mejores horarios, mejores canchas, acceso más directo, más fácil y eso facilita mucho las cosas. ¿Qué representa para usted como técnico tricampeón de Liga Nacional estar al frente de un proyecto de formación como este?



Es totalmente diferente. Yo le digo a Jorge Ferrufino, que tiene más experiencia que yo porque he estado en un mundo diferente, en un fútbol competitivo, ya con jugadores que tienen cualidades que hay que desarrollar, que hay que plantear. Es otro mundo. Aquí es más formativo, aquí desde mi punto de vista es cómo golpea uno la pelota, cómo va a cabecear, cómo va a tirar, cómo va a conducir. Son todos esos aspectos fundamentales que un jugador que quiera jugar fútbol a otro nivel tiene que saberlo. En mi opinión ese jugador a los 13 o 14 años tiene que estar capacitado. ¿Cuál es el objetivo o mensaje que buscan transmitir con este proyecto?



El mensaje es que el fútbol hay que desarrollarlo y yo a los entrenadores, sobre todo los jóvenes que se quieran dedicar a entrenar, quiero decirles que tienen que saber desarrollar la técnica. Mi consejo sería centrarse en los fundamentos básicos, eso siempre lo digo, porque uno se encuentra en nivel superior incluso a jugadores que vienen con déficit. Uno la metodología de entrenamiento, que es global, tiene que combinarla con el analítico, porque hay que ser más específico y ahí es donde el método analítico te ayuda más y eso significa más tiempo, eso significa que tienes que conocer perfectamente cómo se ejecuta el pase, las palancas, los movimientos básicos, los perfiles, eso que a veces uno da por hecho, pero que en realidad el jugador no lo sabe muy bien. ¿Este es un proyecto personal o cuentan con apoyo de alguna institución o patrocinador?



No, ahí es donde le decía a Jorge (Ferrufino) que si pudiéramos lograr que alguien nos colaborara, ya sea empresas becando niños, sería muy bueno porque sería haciendo dos cosas, facilitando que nosotros podemos seguir aquí, porque esto tiene un costo en materiales, en uniformes, etc. También es el aspecto más humano, que es el más importante. Poderle dar a ese muchacho que no puede pagar la posibilidad de que acceda a un entrenador y que pueda ocupar su tiempo y, como ya expliqué, ser útil en el deporte, porque el error para mí, ahora que estoy en el sistema educativo es uno, que el deporte es visto como algo secundario, pero desde mi punto de vista no es secundario, es fundamental porque uno ahí aprende valores.

Ya centrándonos en usted y su trayectoria, ¿cómo han sido estos últimos años para Nahúm Espinoza lejos del fútbol?



Han sido un poco difíciles, han cambiado muchas cosas de mi vida, pero por motivos de salud, pero doy gracias a Dios porque estamos vivos, seguimos adelante y hasta donde nos dé el aliento, pues ahí seguiremos aportando en lo que podamos. No ha sido fácil, ahí tengo que decirlo, pero bueno, yo creo que para ningún ser humano es fácil vivir. Todos tenemos diferentes problemas de distinta índole, entonces tenemos que adaptarnos, sobreponernos y seguir adelante. Me imagino que en medio de todo siempre está pendiente de lo que pasa en el mundo del fútbol...



Fíjate que ahí te equivocas, eso es lo que todo el mundo cree, que yo paso pendiente del fútbol. Yo ya no veo fútbol ya, cambió tanto mi accionar en mis hábitos. Recuerda que yo pertenecí al mundo del fútbol toda mi vida, son 40 años de respirar por el fútbol, pero definitivamente yo hoy ya no estaba en las condiciones en las que estaba anteriormente, con salud mejor. Nunca fui tanto de observar, yo veo 15 minutos y me formo una idea del parado, de cuáles son las intenciones ofensivas y defensivas y ya me formó una idea. Para mí con eso basta y no hay muchos jugadores de calidad que a mí me atraigan.



Uno de los últimos que me sacaba una sonrisa era Neymar, por ejemplo, porque yo siempre fui muy aficionado del fútbol brasileño precisamente porque ellos tienen algo diferente, no solamente es pasar bien, sino que tienen esa fantasía que como yo le decía a un compañero: "El fútbol no solamente es ganar o perder, también es un espectáculo. La gente también va por ciertos jugadores que pueden ver en él algo que ellos anhelan ver en un jugador". Por eso el jugador tiene que tomarse eso como un protagonista principal y saber que el aficionado paga su boleto o lo ve por televisión porque quiere ver algo diferente, entonces tiene que esforzarse cada día más y aportar, no solamente cualidades, sino también ese espectáculo que te estoy hablando. Para un hombre de fútbol como usted, ¿cómo ha sido dejar a un lado esa pasión que tanto ama?



Difícil porque yo te voy a ser sincero, yo no creas que me adapto tan fácil, mi mundo fue el fútbol, yo soy entrenador de fútbol, yo no soy otra cosa. Yo jugué fútbol, si hablamos de fútbol quiero que me hablen con fundamentos y escucho también, tú sabes que el fútbol a todo el mundo le gusta, hay gente que sabe, gente que no sabe. Yo escucho a todo el mundo, pero en realidad a mí me gusta hablar un poquito más serio con gente con cierto conocimiento. ¿Le ha hecho falta estar en los banquillos?



Fíjate que no. No quiere decir que si estuviera ahí lo viviría como siempre, si me tocara de nuevo lo haría con pasión, dedicación y disciplina. Yo soy entrenador y como siempre digo que jugamos para ganar. ¿Cuáles son las formas, los métodos? Eso es otra plática, pero para ganar siempre, esté donde esté. Algunas veces se puede, otras veces no. Eso depende de muchos factores, no solamente de cualidades, sino también de disciplina táctica, de una gran preparación física, mental, técnica, táctica.



Es muy complejo, no es tan fácil hablar del tema porque son muchas cosas juntas y ahí está la dificultad del deporte llamado fútbol. Hay muchos aspectos en juego y no es fácil conjugarlos en una sola, las cuestiones de grupo también son complicadas.

¿Está abierto a la posibilidad de volver a dirigir a un o equipo o se siente cómodo con lo que está haciendo ahorita?



Estoy siempre abierto porque he aprendido que en la vida uno no puede dar por hecho nada. Todos los que estamos vivos pueden cambiar las cosas, para bien o para mal y todo es cambiante. Hoy estás, mañana no estás. Hoy estás vivo, mañana te morís. Hoy tenés salud, mañana la perdés. Hoy tenés un trabajo, mañana ya no. Y en todo y para todo hay que estar preparado. No es fácil tampoco, porque mentalmente, que es lo que más cuesta, darle vuelta al tema y no quedarte en el pasado, seguir adelante, mejorando si es posible, luchando porque hay veces que no queda más que solo eso.



No es que vos vas a tener más incentivos económicos, más incentivos amorosos, emocionales, espirituales, etc, sino que simplemente queda luchar y seguir adelante.



Venimos de un fracaso rumbo a una Copa del Mundo, se han visto algunos cambios en la Federación de Fútbol con la llegada del director deportivo. ¿Cómo ve usted el panorama del fútbol hondureño con todas estas situaciones?



Pienso que Honduras comete un error, porque no entendieron. El problema es que el dirigente no entiende que lo que hay que desarrollar el fútbol base, porque el fútbol base a nosotros los entrenadores nos enseñan que es también la preparación del futuro de Honduras. ¿De qué sirve traer a un alemán, un francés a Honduras? Primero no tienen nuestra cultura y yo les voy a decir una cosa, Honduras es un país difícil, aquí el hondureño, el que dirige, prefiere a los extranjeros en lugar del hondureño. Les hablan bonito una cosa que aquí ya la sabemos. Por ejemplo, a mí, ¿quién me va a venir a decir a mí que por contratar a un director deportivo vas a cambiar qué? ¿Qué es un director deportivo?, ¿qué va a cambiar? Lo que hay que cambiar son esas bases, esa mentalidad que tenemos mala. Hay que cultivar la la la disciplina el problema es que nosotros los hondureños somos los culpables, porque nosotros hemos abierto la puerta por nuestra incapacidad o nuestra indisposición a hacer las cosas que debemos. A mí sí me preguntas, como lo estás haciendo tú, ¿qué debemos hacer? Vaya a preparar a ese niño de 8, 9, 10 años. Prepárelo, que sepa controlar el balón, que sepa conducirlo, que sepa cabecear, que sepa interactuar, que sepa oposición.



En el fútbol, cuando yo escucho un entrenador que solo habla de defensivo digo: "Este entrenador no está hablando de lo que realmente es". El fútbol es asociación, pero también es oposición. Lo difícil es relacionar los dos. Hay que cambiar esa mentalidad y eso nosotros los entrenadores lo debemos saber. ¿Cómo cree que se pueden masificar proyectos de fútbol base como el que usted tiene o el TDS que tiene la Federación?



Esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo podemos masificar? Bueno, ¿quién es el que tiene los recursos? El Estado. ¿Quién más? La empresa privada. A la empresa privada habría que presentarle algún proyecto a nivel de país para masificarlo. Tendrían que cambiarse leyes del sistema educativo porque, por ejemplo, la clase de educación física te dura 40 minutos. ¿Qué va a hacer un entrenador de 40 minutos? Te lo pongo y te lo digo así, en Tegucigalpa las escuelas, ¿tienen el espacio? Si no lo tienen hay que generarlo y ahí entra un concepto de fútbol, Por ejemplo, y por eso te digo que el fútbol es educativo, generación, ocupación y utilización del espacio libre. Ese es un principio de fútbol y es un principio que se puede aplicar a un espacio que no está utilizado o que no está creado y que hay que crear. ¿Usted cree que hace falta que se involucren más el Estado y otros sectores de la sociedad?



Totalmente. El fútbol es pasión. Yo sé que el baloncesto y, en las edades tempranas, el volibol son deportes que también tienen su cierta adaptación. En determinado momento hay que desarrollar todos los deportes. Pero, ¿cuál es el deporte que más gusta en Honduras. Si haces una encuesta es el fútbol, por eso es que el fútbol tiene más y es el más fácil de practicar y, por cierto, el más barato. En el fútbol solo necesitas un espacio, un balón, necesitas otro compañero. ¿Por qué cree que los directivos no confían en los técnicos hondureños para hacerse cargo de la Selección? Primero digo que nosotros en parte tenemos la culpa y otra es la mentalidad del hondureño. Yo hace un tiempo dije: Si Honduras no es de nosotros los hondureños, yo lo digo así y lo vuelvo a decir, Honduras no es de nosotros". Aquí hay gente que me acuerdo en aquellos años que íbamos a Estados Unidos y hay hondureños que no quieren a su país, no lo quieren, no quieren al hondureño, lo aborrecen, lo desprecian, lo menosprecian, hay otros que sí, pero nosotros no.



La pregunta que surges es, ¿cuál es la identidad de nosotros? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Dónde está el meollo del asunto? Es un asunto yo creo que es psicológico. Creo que ahí se debería trabajar más. ¿Se está trabajando en eso? No. ¿Qué es lo primero? Según los directivos de la Federación trayendo un director deportivo que están haciendo qué, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que están haciendo? Ustedes deben saber dónde está el meollo del asunto del fútbol hondureño con un director deportivo. ¿Cuáles son las decisiones principales? ¿Nombrar un técnico? No, si eso lo puede hacer medianamente cualquiera, yo solo pido que me manden currículum, veo el historial, veo el perfil y puedo tomar una decisión. De todas maneras, cuando la tomen no hay ninguna garantía. Pregúntele al director deportivo, si hay garantías de ir al Mundial siguiente, lo va a intentar, pero seguridad ninguna, en el fútbol no hay ninguna seguridad.