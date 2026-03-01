Liga Hondubet

Eddie Hernández evitó que Real España perdiera el invicto con 10 jugadores y Platense asustó al líder del torneo Clausura

La Máquina y el Tiburón igualaron 2-2 en el estadio Morazán por la jornada 9.

El líder no se cayó. Real España rescató un vibrante empate 2-2 frente a Platense en el estadio Morazán de San Pedro Sula, por la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

La “Máquina”, que llegó como puntera, conservó su invicto a pesar de jugar con 10 hombres desde el minuto 57 y sufrió hasta el 90+7 para llevarse un punto de oro.

¡Sorpresiva! Ninguno del Olimpia: así marcha la tabla de goleadores en el torneo Clausura en la Liga de Honduras

El arranque fue intenso. Apenas al minuto 6, Rubén García evitó el gol tras un cierre providencial ante Nixon Cruz, mientras que el meta Merlin Bonilla ya comenzaba a erigirse como figura al tapar frente a Devron García. Al 11’, Eddie Hernández sacó un zurdazo que obligó a Bonilla a volar y enviar al córner, avisando lo que vendría después.

La apertura del marcador llegó al 30’. Eddie Hernández, siempre oportuno, firmó el 1-0 para la visita y silenció momentáneamente el Morazán y llenó de felicidad a los suyos. Sin embargo, Platense reaccionó con carácter y al 36’ encontró el 1-1: tiro de esquina de Ofir Padilla, mala salida de Buba López y Eduardo Urbina, atento al rebote, remató de primera a las redes.

Lalo Urbina celebrando su gol en el encuentro contra Real España.

En la segunda mitad el duelo subió de revoluciones. Al 57’, el partido cambió cuando Franklin Flores vio la roja directa tras un manotazo sobre Urbina,quien terminó sangrando, y el árbitro Darwin Cedillo no dudó en expulsarlo. Con uno menos, Real España tuvo que reacomodarse.

Platense aprovechó el momento anímico y al 66’ logró el 2-1. Gran acción individual de Edwin Solani por la banda, centro potente que “Yío” Puerto no alcanzó a conectar, pero el balón impactó en el pie izquierdo de Georgie Welcome frente al arco y terminó en el fondo.

Chapetía Mejía en plena acción ante dos rivales de Platense.

Parecía que el líder perdería el invicto, pero reaccionó con orgullo. Al 71’, centro preciso de Jhow Benavídez y Eddie Hernández apareció con un cabezazo imponente para el 2-2. Doblete del atacante aurinegro y partido nuevo.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta. “Yío” Puerto desperdició dos ocasiones claras al 72’, una debajo del arco que Jhow salvó en la línea y luego un cabezazo por encima.

Al 74’, Ángel David Sayago conectó otro testarazo con sello de gol, pero Bonilla respondió con una atajada espectacular. Puerto volvió a fallar un mano a mano al 82’, volando el balón sobre el marco.

En el cierre, la tensión fue máxima. Al 90+6’, Ilce Barahona cobró un tiro libre peligroso y Buba López se vistió de héroe con un tapadón que sostuvo el empate. Un minuto después, el silbatazo final decretó el 2-2 definitivo.

Platense no se le achicó al líder y le jugó un gran encuentro.

Real España mantiene el liderato y su invicto, demostrando carácter para sobreponerse a la adversidad. Platense, por su parte, dejó escapar una oportunidad de oro, pero mostró argumentos para competirle de tú a tú al puntero en un auténtico partidazo en el Morazán.

FICHA TÉCNICA

Platense: Merlin Bonilla, Rubén García, Angelo Norales (Rembrandt Flores 46) (Moisés Rodríguez 86), Ofir Padilla, Brandon Santos, Manuel Salinas, Eduardo Urbina (Yeison Arriola 86), Samuel Pozantes, Yoel Castillo (Georgie Welcome 46), Yeison Arriola, Edwin Solani (Ilce Barahona 89) y Erick Puerto. Técnico: Raúl Cáceres.

Amarillas: Welcome, Rembrantd, Padilla y Pozantes.

Roja: No hubo

Real España: Luis López, Carlos Mejía (Juan Capeluto 62), Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores, Jack Jean-Baptiste (Afronit Tatum 83), Jhow Benavides, Gonzalo Ritacco (David Sayago 62), Antony García (Darixon Vuelto 56), Eddie Hernández (Edson Palacios 83) y Nixon Cruz. Técnico: Jeaustin Campos.

Amarillas: Ritacco, Devron, Aparicio y Jhow.

Roja: Franklin Flores (57)

Árbitro: Darwin Cedillo.

