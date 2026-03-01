Eddie Hernández evitó que Real España perdiera el invicto con 10 jugadores y Platense asustó al líder del torneo Clausura

El arranque fue intenso. Apenas al minuto 6, Rubén García evitó el gol tras un cierre providencial ante Nixon Cruz, mientras que el meta <b>Merlin Bonilla ya comenzaba a erigirse </b>como figura al tapar frente a Devron García. Al 11’, Eddie Hernández sacó un zurdazo que obligó a Bonilla a volar y enviar al córner, avisando lo que vendría después.La apertura del marcador llegó al 30’. <b>Eddie Hernández, siempre oportuno, firmó el 1-0 para la visita</b> y silenció momentáneamente el Morazán y llenó de felicidad a los suyos. Sin embargo, Platense reaccionó con carácter y al 36’ encontró el 1-1: tiro de esquina de Ofir Padilla, <b>mala salida de Buba López y Eduardo Urbina</b>, atento al rebote, remató de primera a las redes.