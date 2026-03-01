Eddie Hernández evitó que Real España perdiera el invicto con 10 jugadores y Platense asustó al líder del torneo Clausura

El líder no se cayó. Real España rescató un vibrante empate 2-2 frente a Platense en el estadio Morazán de San Pedro Sula, por la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Hondubet. La “Máquina”, que llegó como puntera, conservó su invicto a pesar de jugar con 10 hombres desde el minuto 57 y sufrió hasta el 90+7 para llevarse un punto de oro.

El arranque fue intenso. Apenas al minuto 6, Rubén García evitó el gol tras un cierre providencial ante Nixon Cruz, mientras que el meta Merlin Bonilla ya comenzaba a erigirse como figura al tapar frente a Devron García. Al 11’, Eddie Hernández sacó un zurdazo que obligó a Bonilla a volar y enviar al córner, avisando lo que vendría después. La apertura del marcador llegó al 30’. Eddie Hernández, siempre oportuno, firmó el 1-0 para la visita y silenció momentáneamente el Morazán y llenó de felicidad a los suyos. Sin embargo, Platense reaccionó con carácter y al 36’ encontró el 1-1: tiro de esquina de Ofir Padilla, mala salida de Buba López y Eduardo Urbina, atento al rebote, remató de primera a las redes.

En la segunda mitad el duelo subió de revoluciones. Al 57’, el partido cambió cuando Franklin Flores vio la roja directa tras un manotazo sobre Urbina,quien terminó sangrando, y el árbitro Darwin Cedillo no dudó en expulsarlo. Con uno menos, Real España tuvo que reacomodarse. Platense aprovechó el momento anímico y al 66’ logró el 2-1. Gran acción individual de Edwin Solani por la banda, centro potente que “Yío” Puerto no alcanzó a conectar, pero el balón impactó en el pie izquierdo de Georgie Welcome frente al arco y terminó en el fondo.

Parecía que el líder perdería el invicto, pero reaccionó con orgullo. Al 71’, centro preciso de Jhow Benavídez y Eddie Hernández apareció con un cabezazo imponente para el 2-2. Doblete del atacante aurinegro y partido nuevo. Los minutos finales fueron de ida y vuelta. “Yío” Puerto desperdició dos ocasiones claras al 72’, una debajo del arco que Jhow salvó en la línea y luego un cabezazo por encima. Al 74’, Ángel David Sayago conectó otro testarazo con sello de gol, pero Bonilla respondió con una atajada espectacular. Puerto volvió a fallar un mano a mano al 82’, volando el balón sobre el marco. En el cierre, la tensión fue máxima. Al 90+6’, Ilce Barahona cobró un tiro libre peligroso y Buba López se vistió de héroe con un tapadón que sostuvo el empate. Un minuto después, el silbatazo final decretó el 2-2 definitivo.