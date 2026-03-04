Aparicio no se fía de Olimpia, quiere el Mundial y dice cuál es el rival más difícil en Honduras: "Queremos ganar el domingo"

El futbolista de <b>Real España, Daniel Aparicio,</b> aseguró que está listo para enfrentar a<b> Olimpia</b>, al que considera el rival más duro que ha tenido el equipo aurinegro, destacando que los clásicos se definen por mínimos detalles y que el plantel llega con confianza para sostener el liderato; además, confesó que uno de sus grandes sueños es jugar un <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mundial-2026-en-alerta-selecciones-candidatas-para-reemplazar-iran-por-guerra-OM29522286#image-1" target="_blank">Mundial</a></b>, una meta por la que trabaja día a día con la ilusión de poder representar a su país en la máxima cita del fútbol.La <b>Máquina,</b> actual líder del torneo <b>Clausura,</b> visita al <b>Olimpia</b> por la última jornada de la primera vuelta en partido que se disputará el domingo 5:15 PM. <b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</a></b>