Olimpia en alerta y Marathón escala: así quedó la tabla del torneo Clausura de la Liga Nacional

Así marcha la tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras

    Así marcha la tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga Hondubet de Honduras.

     Mario O. Figueroa
2026-03-02

La tabla de posiciones de la Liga Hondubet comienza a apretarse tras una jornada llena de movimientos clave. El triunfo de Lobos de la UPNFM los mete de lleno en la pelea y los acerca peligrosamente a los puestos de privilegio, en un torneo que cada fecha gana en intensidad.

Los universitarios llegaron a 10 puntos y ahora se colocan a solo una unidad de Olimpia, que se quedó con 11 tras su reciente caída. El envión anímico para Lobos es importante, ya que además del resultado, el equipo muestra una curva ascendente en su rendimiento colectivo.

El gran beneficiado de la jornada fue Marathón, que tras vencer a Olimpia escaló hasta el tercer puesto con 11 puntos, aunque con un partido más. Los verdolagas aprovecharon el tropiezo de los albos y se meten nuevamente en la conversación por los primeros lugares del campeonato.

En la parte alta, Real España se mantiene como líder con 18 puntos, mostrando regularidad en las primeras ocho jornadas. La “Máquina” continúa marcando el paso, aunque sabe que el margen de error es cada vez menor.

Muy de cerca aparece Motagua, que no pierde pisada y se sostiene a solo dos puntos del primer lugar con 16 unidades. Las águilas siguen firmes en su objetivo de alcanzar la cima y no le permiten escaparse al conjunto aurinegro.

Con este panorama, la Liga Hondubet entra en una fase determinante donde cada triunfo puede cambiar radicalmente la clasificación. Lobos se ilusiona con seguir escalando, Marathón toma impulso, y la lucha entre Real España y Motagua promete mantenerse al rojo vivo en las próximas jornadas.

