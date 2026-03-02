Olimpia en alerta y Marathón escala: así quedó la tabla del torneo Clausura de la Liga Nacional

La tabla de posiciones de la Liga Hondubet comienza a apretarse tras una jornada llena de movimientos clave. El triunfo de Lobos de la UPNFM los mete de lleno en la pelea y los acerca peligrosamente a los puestos de privilegio, en un torneo que cada fecha gana en intensidad.

Los universitarios llegaron a 10 puntos y ahora se colocan a solo una unidad de Olimpia, que se quedó con 11 tras su reciente caída. El envión anímico para Lobos es importante, ya que además del resultado, el equipo muestra una curva ascendente en su rendimiento colectivo.

El gran beneficiado de la jornada fue Marathón, que tras vencer a Olimpia escaló hasta el tercer puesto con 11 puntos, aunque con un partido más. Los verdolagas aprovecharon el tropiezo de los albos y se meten nuevamente en la conversación por los primeros lugares del campeonato.

En la parte alta, Real España se mantiene como líder con 18 puntos, mostrando regularidad en las primeras ocho jornadas. La “Máquina” continúa marcando el paso, aunque sabe que el margen de error es cada vez menor.