Olimpia en alerta y Marathón escala: así quedó la tabla del torneo Clausura de la Liga Nacional

Muy de cerca aparece Motagua, que no pierde pisada y se sostiene a solo dos puntos del primer lugar con 16 unidades. Las águilas siguen firmes en su objetivo de alcanzar la cima y no le permiten escaparse al conjunto aurinegro.Con este panorama, la Liga Hondubet entra en una fase determinante donde cada triunfo puede cambiar radicalmente la clasificación. Lobos se ilusiona con seguir escalando, Marathón toma impulso, y la lucha entre Real España y Motagua promete mantenerse al rojo vivo en las próximas jornadas.