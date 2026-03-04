Jorge Herrera: “Antes de la segunda vuelta el VAR ya estará funcionando en la Liga Nacional”

<b>¿De qué se trata este nuevo sistema FVS y cómo se diferencia del VAR?</b><br /><br />Lo que tenemos hoy es una nueva herramienta llamada FVS, que es un apoyo técnico para revisar jugadas con mayor tranquilidad y seguridad. Sabemos que los árbitros toman decisiones en cuestión de segundos, pero ahora ciertas acciones podrán revisarse y permitirán una decisión más clara ante cualquier duda. Es un apoyo tecnológico que busca desarrollar el fútbol, tener un juego más limpio y que el resultado responda al trabajo que hacen los equipos en la cancha.<b>Usted mencionaba que este proceso iba en un 95%: ¿cuánto tiempo más estima que falta para que el FVSentre en funcionamiento en los partidos?</b><br /><br />Efectivamente, estamos en la etapa final: ya llegaron los equipos y se ha capacitado a los árbitros; ahora solo nos queda una capacitación para los cuerpos técnicos de los equipos, que puede hacerse vía Zoom. En ella se les explicarán los tipos de ventanas disponibles, qué jugadas van a revisión automática, cuáles no y en cuáles deberán levantar la banderola para solicitar una revisión. Después de esa última etapa, solo falta la autorización correspondiente para implementar el VAR/FVS.<b>¿Cree que lo podamos ver funcionando en este torneo?</b><br /><br />Sí, eso anótelo: antes de la segunda vuelta el VAR/FVSya estará funcionando en la Liga Nacional. Estamos muy interesados en que se instaure, pero dejemos claro que la polémica siempre existirá, al igual que la duda, porque eso es parte del fútbol. Este sistema viene precisamente a corregir el error humano en situaciones polémicas, a apoyar a los árbitros y a dar mayor justicia a los partidos.